Beugelsdijk hard op weg naar nieuw kaartenrecord in Eredivisie

Tom Beugelsdijk is nog drie gele kaarten verwijderd van een nieuw record in de Eredivisie.

De verdediger van ADO Den Haag kreeg afgelopen zondag in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo zijn tiende gele kaart van het seizoen. Met nog veertien competitiewedstrijden voor de boeg is hij twee kaarten verwijderd van het record van Joeri de Kamps, Guy Ramos en Cristián Cuevas.



Beugelsdijk ging dit seizoen al regelmatig over de schreef en raakte zijn basisplaats kwijt onder trainer Alfons Groenendijk, die hem eind vorig jaar al waarschuwde voor het hoge aantal gele kaarten. Zondagmiddag mocht hij weer aan de aftrap verschijnen en na 72 minuten spelen was het opnieuw raak na een overtreding op Lennart Czyborra. Het was alweer zijn tiende gele kaart van deze voetbaljaargang. Toch valt het aantal overtredingen die Beugelsdijk maakt dit seizoen mee. Zestien keer werd hij teruggefloten, waarbij hij dus tien keer werd bestraft met geel.



"Ik moet mijn kop erbij houden", zei Beugelsdijk nog in het programmaboekje in aanloop naar het duel met Heracles. Bij iedere gele kaart is de mandekker geschorst. Aanstaande zondag moet hij de wedstrijd tegen FC Emmen door een schorsing aan zich voorbij laten gaan. Het is niet de eerste keer dat Beugelsdijk een groot aantal gele kaarten ontving een seizoen. In het seizoen 2013/14 pakte hij elf keer geel. Vorig seizoen zag Beugelsdijk tien keer geel.



Slechts drie keer in de geschiedenis van de Eredivisie pakte een speler twaalf gele kaarten en veertien keer elf kaarten, zo blijkt uit onderstaande statistieken van Opta . Joeri de Kamps (2014//15), Guy Ramos (2011/12) en Cristián Cuevas (2017/18) voeren de lijst aan. Bekijk hieronder een overzicht van alle spelers die elf of twaalf gele kaarten ontvingen in een Eredivisie-seizoen.