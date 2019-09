Beter dan Martinez van Ajax!? Wie is Feyenoord-aanwinst Marcos Senesi?

Na wekenlang getouwtrek maakte Feyenoord op de slotdag van de transfermarkt de komst van de Argentijnse verdediger Marcos Senesi wereldkundig.

De jeugdinternational van Argentinië is de achtste zomeraanwinst van de Rotterdammers en de enige voor wie diep in de buidel is getast. Naar verluidt heeft San Lorenzo zo'n 7 miljoen euro ontvangen voor 80 procent van de transferrechten.

haalde verder vooral transfervrije aanwinsten en legde 300.000 euro op tafel om de jonge verdediger George Johnston over te nemen van . Daarnaast werden met Rick Karsdorp en Edgar Ié nog twee defensieve krachten op huurbasis vastgelegd.

Interim-technisch directeur Sjaak Troost heeft op verzoek van trainer Jaap Stam bewust ingezet op het versterken van de verdediging en met voormalig wereldtopper Stam hebben de vier genoemde spelers een ideale leermeester om zich in De Kuip verder te ontwikkelen.

Karsdorp en Ié hebben zich al in de basis gespeeld en het is de verwachting dat Senesi ook direct voor de leeuwen gegooid gaat worden na de interlandperiode, maar wie is deze tot medio 2023 vastgelegde Argentijnse belofte? Goal zocht het uit.

De 22-jarige Senesi gold ondanks zijn jeugdige leeftijd al een van de steunpilaren van San Lorenzo, verzekert de Argentijnse journalist Julian Iglesias Grinspon, die namens Goal het Zuid-Amerikaanse voetbal op de voet volgt.

De linksbenige jeugdinternational sloot zich op zijn tiende aan bij de club waar hij op negentienjarige leeftijd zijn profdebuut maakte. De laatste twee jaar is hij een onbetwiste basisspeler en in het dramatisch verlopen seizoen 2018/19 was hij volgens Grinspon een van de weinige lichtpuntjes.

Senesi is een leider in de defensie en heerst in de lucht, hoewel hij met zijn 1.85 meter niet extreem veel lengte heeft. Zijn sprongkracht en timing is echter uitstekend. Zijn speelstijl wordt omschreven als 'zeer elegant', terwijl hij ook over de nodige controle en agressie beschikt.

"Dat bedoel ik op een positieve manier. Hij is belangrijk in luchtduels en wil vervolgens graag schuiven zodra hij het balbezit heeft veroverd", aldus Grinspon, die zijn speelstijl 'enigszins te vergelijken' noemt met Gerard Pique, al benadrukt hij dat de speler van 'natuurlijk' wel van een ander niveau is.

Toch komt die vergelijking niet helemaal uit de lucht vallen, want volgens Sport verscheen Senesi in oktober 2018 op de radar bij Barcelona, maar die interesse werd nooit concreet. Feyenoord zette wel door en in tranen liet de verdediger dit weekend weten te vertrekken bij zijn grote liefde San Lorenzo.

#TNTSports | La emoción de Marcos Senesi tras jugar su último partido con San Lorenzo: “Me cayó todo cuando terminó el partido.” #SanLorenzo 🆚 #Unión pic.twitter.com/3e8d3chMJS — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 31, 2019

In totaal speelde hij 76 officiële wedstrijden voor de club, hetgeen resulteerde in één treffer. Dat is volgens Girnspon opvallend weinig als je in het achterhoofd houdt hoe sterk Senesi is in kopduels. Mogelijk dat dit met wat tips van Stam effectiever benut kan worden, peinst de analist.

De 22-jarige verdediger staat in zijn vaderland bekend als zeer leergierig en talentvol. Hij is een vaste waarde voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen en keert na het ondertekenen van zijn contract in De Kuip spoedig terug naar Buenos Aires om te trainen met Argentinië Onder-23.

Deze week speelt hij met dat elftal tegen de leeftijdsgenoten van Bolivia en Colombia twee oefeninterlands ter voorbereiding op het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen, wat tussen 18 januari en 9 februari wordt afgewerkt in Colombia.

Grinspon verwacht dat Senesi ook voor dat toernooi wordt opgeroepen, terwijl Ajacied Lisandro Martínez eveneens op de nominatie staat om te proberen een ticket voor het mondiale sportevenement af te dwingen.

Het zou dus zomaar kunnen dat het centrale duo van het hoogste Argentijnse jeugdelftal straks afkomstig is uit de , maar wie van de twee is nu eigenlijk beter? Volgens Grinspon ontlopen de twee elkaar niet veel.

"Het is lastig om hen te vergelijken omdat ze een andere speelstijl hebben", aldus de journalist, die weet dat momenteel experimenteert met Martínez op het middenveld, waar hij een zeer verdienstelijke indruk maakt.

"Als centrumverdediger heeft Senesi misschien een groter potentieel omdat hij meer lengte heeft." Grinspon denkt dan ook dat de Feyenoorder met zijn meer traditionele stijl een grotere kans heeft om uiteindelijk het verdedigende elitekorps van het 'grote' Argentinië te halen.

Senesi heeft in ieder geval veel zin in zijn nieuwe uitdaging bij Feyenoord. "Ik weet dat de aanhang van Feyenoord niet alleen van goed voetbal houdt, maar ook van spelers die hard werken. Geen woorden, maar daden", meldt hij aan het Algemeen Dagblad.

"Ik ben een Argentijn, een land van artiesten, van voetballers als Diego Armando Maradona en Lionel Messi. Maar ook van harde tackles, van vechten tot het laatste fluitsignaal en nooit opgeven. Dat wil ik naar Feyenoord brengen.”

Het Legioen mag zich dus verheugen op een no-nonsense verdediger vol Zuid-Amerikaanse passie, maar een garantie op succes heb je nooit, weet oud-trainer Arie Haan, die bijvoorbeeld met Julio Ricardo Cruz samenwerkte in De Kuip.

"Argentijnen hebben ballen en zijn niet bang", is zijn ervaring. "Ze zijn flexibeler dan bijvoorbeeld Brazilianen en spelen niet snel de primadonna", stelt Haan in gesprek met De Telegraaf. "Ik heb veel plezier gehad van die jongens, die altijd een zes of zeven haalden en nooit een vier."

Wel is het volgens de trainer in ruste van belang dat Senesi geholpen wordt met zijn gewenningsproces. "Praat veel met hem, desnoods met hulp van een tolk. Die jongen is ver van huis, ver weg van zijn familie", weet Haan, die verwacht dat 'het allemaal goed komt' als Senesi het gevoel heeft dat hij wordt geholpen.

Lees beneden verder

Van het Rotterdamse Legioen zal hij, afgaand op de overweldigend positieve reacties op fanforums, alle steun krijgen en binnen de selectie vindt Senesi met Renato Tapia en Luis Sinisterra de nodige spelers met wie hij in het Spaans kan communiceren.

Toch blijft de taal van het voetbal leidend, zoals linksback Ridgeciano Haps het onlangs treffend omschreef toen hij de samenwerking met een andere nieuweling moest beoordelen. "Edgar Ié? Ik kan niet met hem communiceren, hij spreekt geen woord Engels. Maar hij was overal op het veld waar ik hem nodig had.’’

Met Haps, Ié, Senesi en Karsdorp heeft Feyenoord nu een verdedigingslinie staan met vier uitstekende voetballers die onder leiding van Stam tot mooie dingen kunnen komen. Senesi heeft nog alles te bewijzen in de Eredivisie, maar de voortekenen zijn na een seizoen vol chagrijn eindelijk weer gunstig te noemen in De Kuip.