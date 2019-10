Beter dan Maguire? Leicester City heeft Söyüncü, de sterke Turkse centrumverdediger

De Turkse international is een revelatie sinds hij in de voetsporen stapte van de Engelsman die naar Manchester United vertrok.

Het nieuwe Premier League-seizoen is pas een paar maanden oud, maar fans van zingen al: "Harry Maguire, we don't need you, we have Caglar Söyüncü!"

En waarom ook niet?

Leicester verloor de sterverdediger in de zomer aan , maar die transfer van 87 miljoen euro lijkt nu een meesterzet te zijn, aangezien Söyüncü ervoor zorgt dat het verlies van Maguire helemaal niet wordt gemerkt.

Manager Brendan Rodgers maakt er dan ook geen geheim van dat hij dit seizoen op een plaats bij de eerste zes mikt. Er is nu een groeiend geloof in het King Power Stadium dat de huidige nummer vier z'n beste seizoen zou kunnen neerzetten sinds het kampioensjaar 2015/16.

De zorgen die ontstonden na Maguire's overstap naar Old Trafford zijn weggenomen door Söyüncü en zijn uitstekende vorm. Mede dankzij de 23-jarige Turk incasseerden The Foxes pas zeven treffers in de Premier League, alleen (zes) doet het tot nu toe beter.

Söyüncü had aanvankelijk wat moeite om zich in Engeland te vestigen, na zijn transfer in de zomer van 2018 vanuit Freiburg naar Leicester. Oud-prof Hamit Altintop, tegenwoordig actief in de jeugdopleiding van de Turkse voetbalbond, vindt dat Rodgers veel credits verdient voor de manier waarop hij de jonge aanwinst heeft begeleid.

"We hebben wat gesprekken gehad met Caglar om over zijn ontwikkeling te praten en hij was wat nerveus vanwege zijn gebrek aan speeltijd", sprak Altintop tegen Goal tijdens de Leaders Week in Londen, waar hij het plan van Istanbul presenteerde om de aanstaande -finale te organiseren.

"Jonge spelers denken als ze geen speeltijd krijgen altijd dat ze slechte spelers zijn of dat ze op zoek moeten naar een andere club. Maar het hoort allemaal bij het leerproces.

Ik denk dat Leicester een prima club is voor de ontwikkeling van spelers als Caglar. De timing waarop je zulke spelers gaat inzetten is belangrijk en ik denk dat Caglar er klaar voor is."

"Brendan Rodgers verdient een dankwoord voor de ontwikkeling van Söyüncü. Hij heeft een carrière die andere Turkse spelers moeten begrijpen. Een carrière draait niet alleen om hoogtepunten, maar ook om dieptepunten. Het belangrijkste is om in deze moeilijke wereld niet de passie en liefde voor de voetbalsport te verliezen."

In het voetbal kunnen bepaalde zaken snel veranderen en het is opmerkelijk dat Söyüncü nu al het onderwerp van transfergeruchten is. Naar verluidt zou Manchster City geloven dat de speler uit Izmir het antwoord kan zijn op hun defensieve problemen.

Tuncay Sanli twijfelt er niet aan dat zijn landgenoot op een nog hoger niveau kan acteren, gezien zijn technische mogelijkheden en bijna bovenmenselijke krachten.

"Hij kan bijna je hand breken als je hem de hand schudt!" vertelt de voormalige international aan Goal. "Dat is nogal een probleem voor jou!"

"Hij is fysiek heel sterk en aan de bal is hij nu ook heel zelfverzekerd. Hij houdt van voetballen. Sommige teams in Engeland spelen graag de lange bal, maar dat wil Caglar niet. Hij wil juist passes geven en hij kan ook dribbelen."

"Ik denk dat hij wel naar een topclub kan. Waarom niet? Ik mag hem wel. Hij kan een hele grote speler worden voor de nationale ploeg. Hij werkt heel hard."

"Ik zou in het veld niet graag tegenover hem staan, ik zou bang voor hem zijn. En ik weet dat hij ook een goed karakter heeft."

In deze fase van het seizoen zal Söyüncü zeker nog niet aan een transfer denken, aangezien Turkije deze interlandperiode twee hele belangrijke EK-kwalificatieduels speelt.

Het elftal van bondscoach Senol Günes won vrijdagavond met 1-0 van Albanië door een laat doelpunt van Cenk Tosun. Turkije is koploper in groep H met evenveel punten als Frankrijk.

De Turken wisten de wereldkampioen in juni verrassend met 2-0 te verslaan. Maandag ontmoeten beide landen elkaar in het Stade de France in Parijs.

Het is dus een spannende tijd voor het Turkse voetbal en Altintop benadrukt dat Söyüncü slechts één van de vele beloften is die doorbreken.

"Bij de Turkse bond ben ik verantwoordelijk voor de jeugdteams en de trainersopleiding. Het is momenteel heel druk, omdat we erg veel talenten hebben", vertelt hij enthousiast.

"We hebben veel werk te doen en het is een zware verantwoordelijkheid, maar ik ben er blij mee. We beschikken over een goede generatie spelers in het huidige nationale team. We zijn de kwalificatie voor het komende EK goed begonnen. De thuiszege op Frankrijk was geweldig voor ons zelfvertrouwen."

"We willen ons natuurlijk voor meer toernooien kwalificeren. Deze spelers hebben de ervaring en uitdagingen nodig die horen bij het spelen van grote toernooien."

"Als we ons kwalificeren, kunnen we daarna zien op welk niveau ze zitten. We hebben spelers met kwaliteiten, zoals Caglar, en we gaan de goede kant op. We zijn heel professioneel bezig."

Dat geldt zeker voor Söyüncü. Net als de fans van Leicester City zijn de Turkse supporters blij om hem erbij te hebben.