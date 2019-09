Bestuurslid Boca Juniors: "Ibrahimovic wil voor ons spelen"

Boca Juniors droomt van de komst van Zlatan Ibrahimovic. De Argentijnen denken dat een transfer van de Zweedse ster echt mogelijk is.

AS meldde woensdagmiddag dat Ibrahimovic zou zijn benaderd, maar zaakwaarnemer Mino Raiolo ontkende dat hij bezig is om zijn cliënt naar Buenos Aires te brengen. blijft echter geloven dat de overstap gerealiseerd kan worden.

"Het is waar dat Ibrahimovic voor Boca wil spelen en het klopt ook dat we in een positie zitten om hem binnen te kunnen halen", vertelt bestuurslid Jorge Anro aan Mundo Boca Radio. "Financieel gaat het zo goed met de club, dat we die luxe wel kunnen betalen. We zijn in staat om zijn salaris te betalen."

Zlatan Ibrahimovic speelt sinds maart 2018 voor , waar zijn contract na dit seizoen afloopt. De 37-jarige topschutter was deze jaargang al 26 keer trefzeker in de Major League Soccer. In totaal staat de teller bij hem op 48 treffers in 52 wedstrijden namens de club uit Los Angeles.

"Ik denk dat ik de beste speler ben die ooit in de heeft gespeeld", zei Ibrahimovic eerder deze maand nadat hij een hattrick had gemaakt tegen Sporting Kansas City (7-2). "Ik maak geen grap. Heb je de afgelopen twee seizoenen dat ik hier speel naar de wedstrijden gekeken?"

Boca Juniors zou de tiende club kunnen worden in de imposante carrière van Ibrahimovic. De Argentijnse grootmacht verraste afgelopen zomer al met de komst van Daniele De Rossi, die geen nieuw contract kreeg bij en daardoor transfervrij kon worden vastgelegd.