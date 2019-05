Beste voetbalster ooit roept op tot actie voor gelijkheid tijdens WK

Ballon d'Or-winnares Ada Hegenberg laat verstek gaan op het WK voor vrouwen en een Braziliaanse vakcollega roept op tot actie voor gelijkheid.

De Noorse sterspeler van komt al sinds 2017 niet in actie voor de nationale ploeg omdat het vrouwenvoetbal in het Scandinavische land slecht is georganiseerd en nauwelijks aandacht krijgt van de bond.

Die boycot levert vanwege haar status veel aandacht op, maar Hegerberg kan het niet alleen, betoogt de Braziliaanse Marta. De zesvoudig voetbalster van het jaar roept alle deelnemers van het WK voor Vrouwen op om te vechten voor gelijkheid.

Dat toernooi wordt volgende maand gehouden in Frankrijk en UN Women-ambassadrice Marta is in tegenstelling tot Hegerberg wel van de partij. "Dit is Ada`s manier van protesteren, maar in mijn opinie moet het collectief gebeuren", betoogt de aanvalster van Orlando Pride tegenover Omnisport.

"Als ik haar alleen moet helpen, kan ik de wereld niet veranderen. Ik heb jullie allemaal nodig om te zorgen dat dingen kunnen verbeteren op het gebied van gelijkheid tussen geslachten. Alle vrouwen moeten erover praten. Wat ik bedoel is dat Ada een prijs betaalt door niet voor haar land te spelen, maar haar gevecht is de strijd van ons allemaal."

"Ze zou deze verantwoordelijkheid niet alleen moeten dragen", aldus Marta, die met vijftien goals de topscorer allertijden is op wereldkampioenschappen. "We hebben de steun van alle spelers nodig zoals in de Verenigde Staten al het geval is. Daar werken vrouwelijke atleten samen voor een betere toekomst en zo moet het.

Noorwegen neemt het zonder de grote ster Hegerberg op tegen Frankrijk, Zuid-Korea en Nigeria in Groep A. Marta treedt met Brazilië aan tegen het sterke Australië, Italië en Jamaica in Groep C. Het toernooi gaat op vrijdag 7 juni van start.

