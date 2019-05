Beste speler van de Eredivisie komt dit seizoen van Ajax of PSV

Luuk de Jong gaat de laatste speelronde van de Eredivisie in als de favoriet om de Gouden Schoen te winnen.

In het Voetballer van het Jaar-klassement van De Telegraaf heeft de aanvoerder van een half punt voorsprong op Matthijs de Ligt van , zo meldt de krant maandag. Het klassement is een optelsom van de cijfers die spelers dit seizoen kregen voor hun wedstrijden in de .

Vanwege de kleine voorsprong van De Jong op De Ligt, zullen beide spelers woensdag in de slotronde goed voor de dag moeten komen om de strijd in hun voordeel te beslissen. De Jong neemt het met PSV op tegen , terwijl het Ajax van De Ligt op bezoek gaat bij . Zondag ontving de aanvoerder van de Amsterdammers een 7 voor zijn optreden tegen ; De Jong noteerde een 5,5 tegen .



Het was echter niet voldoende voor De Ligt om de koppositie over te nemen. Dat heeft te maken met de reglementen, zo legt De Telegraaf uit. Voor het eindklassement tellen slechts 29 wedstrijden mee, in plaats van alle 34. "Deze regel is ingesteld om te voorkomen dat spelers die bijvoorbeeld door een blessure enkele wedstrijden missen, direct uit de top van het klassement duikelen. Wanneer een speler wel alle 34 duels in actie komt, vervallen zijn vijf slechtste cijfers. Speelt hij 33 wedstrijden, dan vervallen zijn vier laagste cijfers, enzovoorts." De Jong kon een laag cijfer wegstrepen en behield daarmee zijn voorsprong.



De winnaar van de Gouden Schoen mag zijn bokaal ophalen tijdens het volgende Gala Voetballer van het Jaar. Er wordt echter ook een Zilveren en een Bronzen Schoen uitgereikt. De strijd om de Bronzen Schoen ligt nog helemaal open; Angeliño van PSV staat momenteel derde, maar ploeggenoot Steven Bergwijn en Dusan Tadic van Ajax volgen op een half punt afstand. Vitessenaar Martin Ödegaard is op plek zeven de eerste speler in het klassement die niet voor Ajax of PSV speelt.