'Beste keeper ter wereld': "Ik hoop dat Ajax de Champions League wint"

neemt het in april twee keer op tegen in de kwartfinales van de , nadat de ploeg van Erik ten Hag begin maart op spectaculaire wijze wist uit te schakelen. Thibaut Courtois hoopt dat de Amsterdammers in het vervolg van het miljardenbal veel succes gaan boeken.

De doelman van de Koninklijke kreeg op 5 maart vier doelpunten om de oren bij de pijnlijke 1-4 thuisnederlaag tegen Ajax. De Belgisch international vond de formatie van Ten Hag zeer goed spelen in het Santiago Bernabéu. "We wisten dat Ajax een goede ploeg had en dat het een lastig duel zou worden, maar het zat ons ook niet mee", zegt hij bij Onda Cero .



Courtois wijst op de kansen die de Spaanse grootmacht in het begin van het duel kreeg. "Raphaël Varane raakte bijvoorbeeld de lat. Nee, we waren niet bang voor Ajax. We hebben een ploeg met veel ervaring en prijzen", aldus de keeper, die de Nederlandse topclub veel succes wenst. "Ik hoop dat Ajax de Champions League wint."



Het is de vraag of Courtois nog vaak in actie gaat komen voor Real dit seizoen, aangezien de onlangs teruggekeerde Zinédine Zidane voorlopig kiest voor Keylor Navas. "Toch beschouw ik mezelf nog steeds als de beste keeper ter wereld. Ik voel me sterk, ben kalm en speel doorgaans goed. Die fout tegen Rusland (3-1 winst, red.) was een incident", besluit Courtois.