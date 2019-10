Beste aangevers Eredivisie 2019/20: Tadic aan kop

Het Eredivisieseizoen 2019/20 is elf weken onderweg. Wie kroont zich dit seizoen tot de beste aangever en volgt Dusan Tadic en Hakim Ziyech op?

Speelronde elf in de is gespeeld en is de grote winnaar geworden van het weekeinde. De Amsterdammers wonnen zelf dik van (4-0), terwijl in eigen huis met dezelfde cijfers klop kreeg van . verzuimde om te profiteren van het puntenverlies van PSV, nadat het zaterdag op eigen veld al verloor van (0-2).

Dusan Tadic en Hakim Ziyech kroonden zich afgelopen seizoen tot beste aangevers in de Eredivisie. Beide Ajacieden noteerden in totaal dertien assists, waar Ziyech meer kansen creëerde dan Tadic (106 om 90). De twee linkspoten bleven een viertal spelers voor die tot twaalf assists kwamen: Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Abdenasser El Khayati en Martin Ödegaard. Donny van de Beek en Brandley Kuwas gaven elk tien assists.

Tadic en Ziyech kunnen hun titel verdedigen aangezien zij Ajax trouw bleven. Ook Berghuis, Bergwijn, El Khayati en Van de Beek zijn nog te bewonderen in de Eredivisie, waar de toekomst van het laatsgenoemde tweetal nog onduidelijk is.

Wie wordt de opvolger van Dusan Tadic en Hakim Ziyech en kroont zich tot beste aangever? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

EREDIVISIE 2019/20 BESTE AANGEVERS

Dusan Tadic was voorafgaand aan de elfde speelronde de leider in het klassement van beste aangevers in de Eredivisie tijdens het seizoen 2019/20 en de aanvoerder van Ajax hield zijn positie vast. De Serviër leverde met twee assists een grote bijdrage aan de zege van Ajax in de Klassieker. Tadic gaf de assists bij de 1-0 en 2-0 en daarmee kwam zijn seizoenstotaal op tien.

Calvin Stengs evenaarde de prestatie van Tadic in het shirt van AZ. Hij acteerde al nummer 10 op bezoek bij PSV en gaf de assists bij de 0-1 en 0-3 van de Alkmaarders. De linkspoot staat nu in totaal op zes assists en bezet de derde plek in het klassement.

Steven Bergwijn kwam vanwege een blessure niet in actie namens PSV en bleef zodoende steken op zeven assists. Hakim Ziyech en Bryan Smeets noteerden geen assists voor respectievelijk Ajax en en werden zodoende gepasseerd door Stengs.

