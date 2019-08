Beste aangevers Eredivisie 2019/20: Smeets aan kop

Het Eredivisieseizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich dit seizoen tot de beste aangever en volgt Dusan Tadic en Hakim Ziyech op?

Het Eredivisiezoen 2019/20 is begonnen. Zes van de negen wedstrijden van de vierde speelronde zijn inmiddels gespeeld en gaat aan kop. , , , , en kwamen echter niet in actie, waar Ajax, Feyenoord en PSV vrijaf kregen vanwege Europese verplichtingen.

Dusan Tadic en Hakim Ziyech kroonden zich afgelopen seizoen tot beste aangevers in de . Beide Ajacieden noteerden in totaal dertien assists, waar Ziyech meer kansen creëerde dan Tadic (106 om 90). De twee linkspoten bleven een viertal spelers voor die tot twaalf assists kwamen: Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Abdenasser El Khayati en Martin Ödegaard. Donny van de Beek en Brandley Kuwas gaven elk tien assists.

Tadic en Ziyech kunnen hun titel verdedigen aangezien zij Ajax trouw bleven. Ook Berghuis, Bergwijn, El Khayati en Van de Beek zijn nog te bewonderen in de Eredivisie, waar de toekomst van het laatsgenoemde tweetal nog onduidelijk is.

Wie wordt de opvolger van Dusan Tadic en Hakim Ziyech en kroont zich tot beste aangever? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

EREDIVISIE 2019/20 BESTE AANGEVERS

Donny van de Beek was voorafgaand aan afgelopen weekend de topscorers in het klassement van beste aangevers in de Eredivisie tijdens het seizoen 2019/20, maar de middenvelder raakte zijn plek kwijt nadat hij niet in actie kwam met Ajax.

Smeets mag zich nu de koploper noemen. De middenvelder verruilde deze zomer FC Oss voor en hij is tot dusver een topaankoop gebleken voor de Rotterdammers. Smeets creëerde al veertien kansen en was vier keer de aangever bij een doelpunt.

Van de Beek staat nu op de tweede plek in het klassement. In zijn eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen creëerde hij negen kansen en gaf hij drie assists. Myron Boadu gaf namens AZ ook drie assists, maar creëerde minder kansen dan Van de Beek (6).

Twaalf spelers in de Eredivisie gaf tot dusver twee assists, maar alleen Max Clark had afgelopen weekend direct invloed op het resultaat van zijn ploeg .

Eredivisie beste aangevers:

*Laatste update op 26 augustus 2019