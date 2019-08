Bespaar je die 222 miljoen! Er is geen plek voor Neymar en Hazard in hetzelfde team bij Real Madrid

Zoals Goal eerder al meldde zijn de Spanjaarden in de running om de PSG-spits te halen, maar op welke plek zou hij moeten spelen in Bernabéu?

Transferzaken tegen verliezen, daar hebben ze in slechte ervaringen mee.

De Catalanen spreken op hun officiële website nog steeds van een 'vreemde federale manoeuvre, gesteund door Franco' als het gaat om de vraag waarom Alfredo Di Stéfano in 1953 niet naar Barça, maar naar de eeuwige rivaal ging.

Luis Figo is bovendien nooit helemaal vergeven voor de overstap die hij 2000 maakte van Camp Nou naar Bernabéu.

De Blaugrana voorkwamen zelfs dat de Portugees de Catalaanse club zou vertegenwoordigen in een 'legends game' van de UEFA, voorafgaand aan de -finale van 2015 in Berlijn.

Het zou in Catalonië dan ook hard aankomen als Neymar deze zomer kiest voor een transfer naar Madrid in plaats van een terugkeer bij zijn vorige club.

"Het zou pijn doen als hij naar onze grote rivaal gaat, zeker omdat hij al voor ons heeft gespeeld", gaf middenvelder Carles Aleñá eerder deze maand toe.

De naam van de Braziliaan werd afgelopen vrijdagavond gescandeerd tijdens de eerste competitiewedstrijd van de Spaanse kampioen, tegen Athletic Club.

Niet dat Josep Maria Bartomeu nog overgehaald moet worden. De clubpresident is de drijvende kracht geweest achter de pogingen van Barça om een speler terug te halen die twee jaar terug onder bittere omstandigheden vertrok.

Die wonden zijn nog vers. Een juridische zaak loopt nog steeds. Toch willen Bartomeu en de meerderheid van de supporters Neymar terug. En Neymar wil zelf ook graag terug.

Er is echter een groot probleem. Paris Saint-Germain wil de Braziliaanse superster aan iedere club verkopen, behalve aan Barcelona. De recordtransfer van augustus 2017 heeft de relaties tussen beide clubs verpest. Er is geen onderling vertrouwen meer.

Le Parisien claimde afgelopen weekend zelfs dat de interesse van Barça slechts bluf zou zijn. Een rookgordijn om aanvoerder Lionel Messi gerust te stellen. De Zuid-Amerikaan zou maar wat graag zien dat Neymar terugkeert in Camp Nou.

Philippe Coutinho, het meest waardevolle ruilmiddel van de club, wordt verhuurd aan en Ousmane Dembélé mag niet weg. Dat suggereert dat Barcelona mogelijk niet zo serieus is over een transfer van Neymar dan in eerste instantie werd gedacht.

Los daarvan zijn er sowieso enkele obstakels op de terugweg van Neymar naar Catalonië. In Madrid hopen ze van de huidige impasse te profiteren.

Het staat buiten kijf hoe ontzettend getalenteerd de aanvaller is en vanwege de rivaliteit tussen beide Spaanse grootmachten zou het voor Real en de fans geweldig zijn als men het grootste 'transfer target' van Barça weet te strikken.

Maar zou dat vanuit financieel en sportief opzicht wel zinvol zijn?

Real heeft op het middenveld versterkingen nodig, niet voorin. En zeker niet op Neymar's voorkeurspositie van links op de vleugel, waar zomeraanwinst Eden Hazard gaat spelen als hij weer wedstrijdfit is.

Zinédine Zidane is al lange tijd erg gecharmeerd van Hazard. Hij drong er in 2009 al bij president Florentino Perez op aan om de kleine Belg over te nemen. Het zou daarom een grote verrassing zijn als de Franse coach zijn oogappeltje van 100 miljoen op een andere positie zet om Neymar in te kunnen passen.

In zijn tijd bij hebben gezien dat Hazard weliswaar ook centraal kan spelen, maar dat hij veel liever op de flanken speelt en vanaf daar ook voor veel meer gevaar kan zorgen.

Natuurlijk kan het idee ook zijn om Neymar als nummer 10 te gebruiken in een 4-2-3-1-formatie, zoals soms deed, of zelfs op de rechtervleugel.

Maar Vinícius Júnior heeft al aangetoond dat hij klaar is voor een basisplek, terwijl Gareth Bale en zijn enorme salaris nog steeds in de boeken staan.

Kortom, in de voorhoede heeft Real opties genoeg. Zelfs Luka Jovic, die voor 70 miljoen werd overgenomen van , lijkt dit seizoen veel tijd op de bank door te gaan brengen, aangezien Karim Benzema prima speelt.

Als je kijkt naar de cijfers die bij een transfer van Neymar komen kijken, zie je pas écht hoe onnodig dit risico voor de Madrilenen is.

Er is deze zomer al 300 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers, maar geen enkele van de topaankopen had zaterdag tegen een basisplaats.

Kan Real, met de regels voor Financial Fair Play in gedachten, het zich veroorloven om nog eens 200 miljoen te investeren in Neymar, een speler die niet per se nodig is?

In de Spaanse hoofdstad hoopt men de 3-1 zege in Galicië het gevoel van paniek heeft gekalmeerd na een deprimerende voorbereiding. Real worstelde op het veld en daarbuiten lukte het niet om spelers als Bale en James Rodríguez te verkopen.

Zidane sloeg zaterdag in zijn persconferentie een heel andere toon aan. Enkele weken geleden zei hij nog dat Bale moest vertrekken ('hoe sneller, hoe beter') en nu sprak hij zijn vertrouwen in de Welshman uit.

"Ik was sowieso al van plan om hem op te stellen, ongeacht de blessure bij Eden Hazard", beweerde Zidane. "Bale blijft. Iedereen in de selectie is positief en daar hoort hij ook bij."

Hetzelfde geldt kennelijk voor James, die zelfs zijn contract kan verlengen nadat een potentiële transfer naar of niet tot stand kwam.

Madrid heeft in de aanvalslinie dus geen zorgen en beschikt over meerdere spelers die op het hoogste podium kunnen schitteren als ze volledig fit zijn.

Natuurlijk lijkt het gevaarlijk om erop te vertrouwen dat Bale het hele seizoen blessurevrij blijft. Maar het binnenhalen van Neymar, die de afgelopen twee jaar ook lang uit de roulatie was, is toch veel riskanter?

Bovendien moet worden opgemerkt dat Zidane écht gek is van Hazard. Hij zei zelfs eens dat hij de 28-jarige Belg liever ziet voetballen dan Messi of Ronaldo.

Hazard's pogingen om te laten zien waarom Zidane zo'n fan van hem is zouden alleen maar worden gehinderd als er een speler arriveert wiens leven tegenwoordig meer lijkt op een soapserie.

Real kan al die extra drama niet gebruiken. De club heeft juist stabiliteit nodig, iemand waarop men kan rekenen.

Ook al zou het voor de Real-fans amusant zijn om een oud-speler van Barça te verwelkomen, Neymar zou dat niet moeten zijn.

De Madrilenen hebben er nooit spijt van gekregen dat Di Stéfano en Figo erbij kwamen, twee onbetaalbare sterren.

Maar zoals PSG inmiddels ook heeft ontdekt, levert Neymar meer problemen op dan hij waard is.