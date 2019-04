Besluit van KNVB roept weerstand op: "Wij zijn hier helemaal klaar mee"

De KNVB besloot donderdag dat de voorlaatste speelronde in de Eredivisie verplaatst wordt naar woensdag 15 mei, tot ongenoegen van PEC Zwolle.

Voorzitter Adriaan Visser benadrukt in gesprek met de Stentor dat hij niet bepaald een voorstander is van dit besluit. Eerder werd ook al het uitduel van de Zwollenaren met verplaatst.



"Ons standpunt is niet veranderd ten opzichte van eerder, toen ons competitieduel met Ajax verplaatst werd", laat Visser weten. Voor is de uitwedstrijd tegen met anderhalve week verlaat. "Als we gaan anticiperen op incidenten, wordt het bij voorbaat een ramp. Dat zie je nu ook, want je grijpt in alle agenda's in. Voorop de supporters, sponsoren en wat te denken van spelers die na de laatste wedstrijd nog een week trainen en voor daarna mogelijk al de vakantie hebben ingepland."



"Wat gebeurt er met de play-offs die hierdoor ook verplaatst worden en houdt de winnaar daarvan met het oog op het startpunt van de überhaupt vakantie over?" vervolgt de voorzitter van PEC. "Wij zijn hier helemaal klaar mee. Een hele ronde verplaatsen moet ook je niet willen. Aan het begin van het seizoen moeten er gewoon duidelijke afspraken gemaakt worden, waarin je rekening houdt met dit soort uitzonderingen."



, dat het op de laatste speeldag van de competitie nu opneemt tegen Ajax, is wel blij met deze oplossing. In eerste instantie werd gedacht om dat duel te verplaatsen naar vrijdagmiddag. "Dat zou voor ons een gruwelscenario zijn", laat Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap, weten aan de Gelderlander. "Voetbal speel je voor de supporters. Maar ook op sportief en organisatorisch vlak zagen we het niet zitten. Het veiligheidsaspect maakte voetballen op vrijdag echt onmogelijk."