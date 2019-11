Besluit Koeman inzake 'onmisbare schakel' bij Oranje pakt goed uit

Oranje plaatste zich zaterdagavond voor het EK door met 0-0 gelijk te spelen tegen Noord-Ierland.

Het had in de eerste helft moeite met de thuisploeg, waardoor Ronald Koeman verrassend snel besloot in te grijpen. De bondscoach bracht Davy Pröpper in het veld in plaats van Marten de Roon, tot lichte teleurstelling van de middenvelder van Atalanta.

"Je baalt altijd als je wordt gewisseld, zeker zo vroeg in de wedstrijd", begint De Roon tegenover Voetbal International . "Maar je moet door. Dat is een keuze van de bondscoach, het is zo. Ik heb er verder niet heel veel over te zeggen. Waar het aan lag? Ik denk dat ik zelf met de bondscoach na het eten of morgen met hem praat. Dat is iets tussen ons, dat bespreken we samen."

"We hadden het met z'n allen wat lastig. Uiteindelijk was het misschien wel de goede keuze. Voor hetzelfde geld pak ik een tweede gele kaart en dan zit je dieper in de problemen. Er valt wat voor te zeggen, maar ik had het liever niet zo gezien natuurlijk", besluit De Roon. Ook Pröpper zag vanaf de bank dat Oranje het in de eerste helft lastig had met Noord-Ierland.

Arno Vermeulen van de NOS stelt dat Pröpper 'een onmisbare schakel' bleek te zijn voor het Nederlands elftal, maar Pröpper wil niet ingaan op het compliment van de journalist. "Hoe het voelde? We begonnen niet super. We brachten ze in het spel, we hadden het moeilijk. Dan is het mogelijk dat er een wissel kan worden geplaatst."

Pröpper kan wel begrijpen dat hij geen basisplek had gekregen van Koeman. "Natuurlijk hoop je dat je mag beginnen. Uiteindelijk kiest hij anders. Er waren al wat meer wisselingen (in de basisopstelling, red.), dus daarin snap ik het ook wel, om wat vastigheden te houden. Uiteindelijk ben ik erin gekomen en is het punt gehaald dat nodig was", aldus de middenvelder .