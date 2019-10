Besluit AZ leidt tot onbegrip en ontevredenheid bij Manchester United

Manchester United reisde woensdag zonder Paul Pogba af naar Nederland voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ.

Dat kan niet los worden gezien van het kunstgrasveld waarop donderdagavond gespeeld zal worden. is vanwege het ingestorte dak van het eigen AFAS Stadion genoodzaakt om uit te wijken naar het Cars Jeans Stadion in Den Haag en Ole Gunnar Solskjaer wenst zijn sterspeler niet te riskeren op de kunstmatige ondergrond. De Noorse manager van spreekt daags voor het treffen ontevreden en vol ongeloof over de kunstgrasmat in Den Haag.

"Het heeft me verrast dat ze (AZ, red.) gekozen hebben om te spelen op dit veld", wordt Solskjaer woensdag geciteerd door diverse Engelse media. "Ik ben de kunstgrasvelden gewend vanuit Noorwegen en dit kunstgrasveld is zeker niet het beste dat ik ooit heb gezien. Sterker nog: het is een van de slechtste kunstgrasvelden die ik in lange tijd gezien heb. In Noorwegen zijn de kunstgrasvelden nieuw, modern en veilig. Dit kunstgrasveld lijkt me niet het nieuwste dat er is."

"Het verbaast me ook dat je het in dit klimaat nodig vindt om te kiezen voor kunstgras. Het is logisch om ervoor te kiezen wanneer je op de Noordpool woont: daar kun je tussen december en maart niet op gras spelen. Dat ze er hier voor gekozen hebben, heeft me wel verrast, ja", vervolgt Solskjaer. "Als ik de leiding zou hebben over een voetbalclub, zou ik er geen kunstgras neerleggen."

De oefenmeester geeft toe dat de aanwezigheid van het kunstgrasveld in Den Haag heeft bijgedragen aan zijn beslissing om Pogba thuis te laten. "We hebben gesproken met enkele specialisten en besloten dat zijn enkel nog wel wat rust kon gebruiken. Daarnaast had ik hem waarschijnlijk sowieso niet geriskeerd op een kunstgrasveld", stelt Solskjaer.

De Noor benadrukt wel dat de omstandigheden donderdagavond voor beide teams gelijk zullen zijn. "Het spel zal anders zijn, maar het is voor beide teams hetzelfde."