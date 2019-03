Beslissing gemaakt: Solari zal volgend seizoen geen Real Madrid-trainer zijn

De Argentijn staat onder immense druk na een akelige week waarin Real Madrid twee keer verloor van Barcelona en de Champions League verliet.

Real Madrid heeft al besloten dat Santiago Solari niet de leiding zal hebben over de club tijdens het seizoen 2019/20 en piekert wanneer ze de Argentijn moeten ontslaan, zo begrijpt Goal .

In wat een chaotische week was voor Los Blancos werden ze twee keer verslagen door aartsrivaal Barcelona voordat er dinsdag spectaculair een einde kwam aan de titelverdediging van hun Champions League-titel.

De nederlagen tegen Barça, waardoor ze werden uitgeschakeld in de halve finale van de Copa del Rey en op twaalf punten achterstand kwam van de Catalanen in LaLiga, en Ajax, een 1-4 nederlaag die nauwelijks mogelijk leek voordat de wedstrijd begon, heeft effectief een einde gemaakt aan Solari's hoop op een verblijf bij de club.

Ondanks voorafgaand aan de aftrap van de wedstrijd van dinsdag er tweemaal verloren werd tegen de ploeg van Ernesto Valverde, was er nog steeds genoeg vertrouwen dat Madrid Ajax kon verslaan, nadat de eerste wedstrijd met 2-1 werd gewonnen, en in hun slechte seizoen zou de Champions League er in ieder geval nog zijn om op terug te vallen.

De schorsing van Sergio Ramos voor het ontvangen van een opzettelijke gele kaart in de eerste wedstrijd zette de toon, waar Madrid zijn aanvoerder miste voor een wedstrijd waarvan ze dachten dat ze comfortabel zouden winnen. Een kans om de Spanjaard te sparen voor moeilijkere tests die in later het toernooi zouden komen.

Maar het ging allemaal vreselijk mis.

De 4-1 nederlaag, de ergste die ze ooit hebben geleden in de Europese competitie, zorgde voor een grote schande bij de club en betekende hun dat grip op Europa's beste clubcompetitie, die ze de laatste drie seizoenen op rij hadden gewonnen, was eindelijk weg.

Madrid-voorzitter Florentino Pérez en algemeen directeur José Ángel Sánchez probeerden een beeld van rust uit te stralen toen het laatste fluitsignaal had geklonken, terwijl ze toekeken vanuit de skyboxes in het Santiago Bernabéu.

Voorzitter van de raad van bestuur en clublegende Emilio Butragueño ging zelfs zo ver dat hij zei: "we moeten rustig blijven en elkaar helpen". Maar Goal begrijpt dat degenen die het voor het zeggen hebben bij Madrid uiterst ontzet waren over het team en Solari.

Dat heeft specifiek betrekking op de teamkeuze van de Argentijn de afgelopen week en hoe hij besliste tegen het maken van significante veranderingen in de basiself ondanks de twee nederlagen tegen Barcelona.

Het was gewoon geen avond of week passend bij een van de grootste en meest historische sportinstellingen ter wereld.

De grote vraag is nu precies wanneer, niet of, Madrid de trekker overhaalt en zich van Solari bevrijdt.

De 42-jarige heeft al toegegeven dat hij niet van plan is om zijn ontslag in te dienen, maar de beslissing van Madrid is al genomen na wat een tumultueus seizoen 2018/19 was die, natuurlijk, begon onder leiding van Julen Lopetegui.

Lees beneden verder

De namen van José Mourinho en Mauricio Pochettino zijn al geopperd bij de verantwoordelijken van Madrid na de vernedering van dinsdagavond en er zijn zelfs mensen die Zinédine Zidane met open armen ontvangen, ondanks zijn eerdere beslissing om weg te lopen van de baan.

Toen Solari en zijn spelers woensdag naar het trainingsveld gingen, was er een overweldigend gevoel van ontzetting, maar ook onzekerheid over de hoofdcoach en zijn lot. Wat zal er daarna gebeuren?

6 maart is de 117e verjaardag van Madrid, maar er was geen teken van een taart en ballonnen. Madrid is in crisis en Solari is 'a dead man walking'. Witte zakdoeken klaar - dit zijn donkeren dagen in het Bernabéu.