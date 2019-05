Beslissing De Boer betreurd: "Ik kon niet helpen het kampioenschap te winnen"

Arek Milik droeg tussen 2014 en 2016 het shirt van Ajax en volgt de club uit Amsterdam nog immer op de voet.

De aanvaller van is lovend over de recente prestaties van zijn voormalig werkgever in de . De halve finale bleek het eindstation te zijn. "Ze hebben geweldig voetbal laten zien", zegt hij over het elftal van Erik ten Hag via de officiële kanalen van .

"Daarnaast heb ik natuurlijk warme gevoelens bij Ajax door mijn tijd bij deze geweldige club", vervolgt de Poolse spits in Italiaanse dienst. "Ik heb de meeste wedstrijden van Ajax bekeken, en vanaf de knock-outfase van de Champions League heb ik geen enkele wedstrijd gemist. Ik duimde iedere keer voor een goede afloop. Op dit moment is Ajax, na Napoli, mijn favoriete team in Europa."



Milik verliet Ajax met een katerig gevoel, want op de slotdag van het seizoen 2015/16 werd de landstitel verspeeld door een 1-1 gelijkspel bij . Dat gevoel is drie jaar later nog niet verdwenen. "Natuurlijk herinner ik me de beslissing van de coach (Frank de Boer, red.) om mij te wisselen toen het grootste deel van de tweede helft nog moest worden gespeeld. Zeker, ik respecteer zijn beslissingen, maar het is alleen jammer dat ik niet kon helpen om de wedstrijd en vervolgens het kampioenschap te winnen in mijn laatste officiële wedstrijd voor Ajax."



De Amsterdammers sluiten het seizoen wederom af in Doetinchem. Eerst wacht nog de confrontatie met in de Johan Cruijff ArenA. Milik is er zeker van dat de kampioensschaal in Amsterdam zal worden uitgereikt en voelt niet de behoefte spelersgroep van adviezen te voorzien. "Ajax is zo'n sterk team, dat heeft geen advies nodig. Ik ben ervan overtuigd dat ze sterk genoeg zijn en ik weet zeker dat ze deze keer de titel zullen winnen. En ik hoop het ook echt."