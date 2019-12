'Besiktas wil na Atiba Hutchinson ook diens opvolger weghalen bij PSV'

Atiba Hutchinson maakte in 2013 de gang van PSV naar Besiktas en de Canadees is nog altijd een belangrijke speler voor de Turkse grootmacht.

Afgelopen vrijdag eiste de middenvelder met drie assists en een doelpunt tegen Gençlerbirligi opnieuw een hoofdrol op en Hutchinson geldt onder de aanhanger van de Zwarte Adelaars dan ook als een publiekslieveling.

De controleur is met zijn 36 jaar echter niet meer de jongste en is zich inmiddels voorzichtig aan het oriënteren op een opvolger van Hutchinson, die beschikt over een aflopend contract.

Volgens Aksam is de kans aanwezig dat de Turken daarbij opnieuw in Eindhoven uit gaan komen, daar Érick Gutiérrez momenteel bovenaan het lijstje zou staan.

De Mexicaan werd anderhalf jaar geleden voor zes miljoen euro overgenomen van Pachuca, maar is er nog altijd niet in geslaagd om een onbetwiste basisplaats te veroveren.

Onder de inmiddels vertrokken trainer Mark van Bommel kwam Guti, zoals hij doorgaans wordt genoemd in het Philips Stadion, dit seizoen twaalf keer in actie en van die twaalf optredens maakte hij slechts vier keer de negentig minuten vol.

Lees beneden verder

Als de 24-jarige middenvelder zijn zinnen zet op een vertrek uit Eindhoven, lijkt Besiktas dus een van de opties te zijn.

De huidige nummer vijf van de heeft de landstitel, ondanks een achterstand van zeven punten op koploper Sivasspor, nog niet uit het hoofd gezet en ziet in Gutiérrez een goede aanwinst voor de tweede seizoenshelft.

De werkgever van Jeremain Lens is volgens de berichtgeving uit Turkije van plan om maandag nog contact op te nemen met en zou in eerste instantie een huur, inclusief optie tot koop, in gedachten hebben.