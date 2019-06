Besiktas meldt zich met bod in Rotterdam: "Het is alleen te laag"

Halil Dervisoglu werd in de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Trabzonspor.

Er is meer interesse uit Turkije voor de negentienjarige aanvaller van . heeft zich namelijk met een officieel bod op Het Kasteel gemeld, zo bevestigt technisch manager Henk van Stee in gesprek met het Algemeen Dagblad .

"Ja, het klopt dat Besiktas zich heeft gemeld voor Halil", trapt hij af. "De interesse is concreet. Alleen is het bod te laag, vinden wij. Wij weten wat we voor Halil willen hebben. En dat bedrag is nog niet geboden. We laten hem dus niet gaan. Nog liever hebben we uiteraard dat hij gewoon bij ons blijft."



Turks jeugdinternational Dervisoglu ligt nog tot medio 2021 vast in Spangen en kwam afgelopen seizoen tot 34 wedstrijden in de , waarin hij 10 keer wist te scoren. Het talent speelde bovendien een belangrijke rol in de promotie van de Rotterdammers door als invaller tegen te scoren.



ondernam eerder al een aantal pogingen om Dervisoglu los te werken, maar slaagde er vooralsnog niet in om tot een akkoord te komen. De jongeling reist maandag naar verwachting dan ook gewoon met Sparta af naar het Gelderse Delden, waar de promovendus op trainingskamp gaat.