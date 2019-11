Besiktas is klaar na rode kaart Lens; AS Roma baalt van Kluivert

Besiktas is uitgeschakeld in de Europa League. Door een 3-1 nederlaag tegen SC Braga staat de club puntloos onderaan in Groep K.

Jeremain Lens kreeg een rode kaart in Portugal. Braga voert de poule aan met tien punten. Tegelijkertijd won met 2-1 van , waardoor beide ploegen vijf punten hebben verzameld, terwijl Rangers FC in de groep van met 2-0 won van .

De Schotten gaan daardoor samen met Young Boys aan de leiding. Wout Weghorst ging met verrassend onderuit tegen (1-3), dat nu aan kop gaat met acht punten in Groep I.

Rangers FC - FC Porto 2-0

De groepsgenoten van Feyenoord maakten in de eerste helft niet veel indruk. Bij Rangers was een gebrek aan urgentie zichtbaar in het spel, terwijl Porto zijn best deed om de wedstrijd te ontregelen door gewillig naar het gras te gaan. Voor trainer Steven Gerrard was er in de rust genoeg om zijn ploeg om te bekritiseren, maar vlak voor de pauze was de beste kans wel voor de thuisploeg.

Brandon Barker schoot wild over na voorbereidend werk van James Tavernier. In de tweede helft liep het beter bij Rangers, dat zelf enkele kansen creëerde en achterin weinig hoefde toe te laten. Het overwicht resulteerde uiteindelijk in een knappe overwinning. Alfredo Morelos nam de bal binnen het zestienmetergebied knap aan en vond de linkerhoek; Steven Davis verdubbelde de marge met een van richting veranderd schot.

SC Braga - 3-1

Vlak voor rust incasseerde Lens een directe rode kaart: de aanvaller ging op het middenveld met een tackle door op Palhinha en dat was volgens de arbitrage rood waard. Het kwam op een bijzonder slecht moment voor Besiktas, dat met 2-1 achterstond en het laatste beetje perspectief op de volgende ronde als sneeuw voor de zon zag verdwijnen.

Men had een overwinning nodig om nog enigszins in de race te blijven, maar de nummer acht van de Süper Ligt begon zwak in Portugal. Na een klein kwartier sloeg Paulinho toe met een knappe, diagonale kopbal uit een corner van Nuno Sequeira. Tyler Boyd maakte er 1-1 van na een beheerste actie in het strafschopgebied, maar het was opnieuw Paulinho die Braga daarna op voorsprong bracht. Tegen tien man leverde Eduardo negen minuten voor tijd de genadeklap.

Borussia Mönchengladbach - AS Roma 2-1

Het was bijna een kopie van zijn doelpunt in Rome tegen Gladbach, maar ditmaal kopte Nicolò Zaniolo in de openingsfase tegen de lat aan. Het was het gevaarlijkste moment van de eerste helft, totdat Federico Fazio met een bizar eigen doelpunt de ban brak. Een voorzet van Marcus Thuram vanaf de linkerflank kwam niet aan en Fazio werd door niemand lastiggevallen, maar tikte de bal toch achter zijn eigen keeper.

Uit de herhaling bleek overigens dat de bal de achterlijn had gepasseerd in de opbouw. Vanwege het gebrek aan een VAR kwam de thuisploeg goed weg. Roma kwam in de tweede helft echter langszij. Uitgerekend Fazio sloeg toe: de maker van het eigen doelpunt ontsnapte na een vrije trap van Aleksandar Kolarov aan zijn bewaker en tikte van dichtbij raak.

Lees beneden verder

Justin Kluivert liet twee grote kansen op de 1-2 onbenut nadat hij werd gelanceerd, eenmaal door uit te glijden en daarna door over te schieten. Het waren dure missers, zeker omdat Thuram de wedstrijd in minuut 95 besliste.

VfL Wolfsburg - AA Gent 1-3

VfL Wolfsburg begon, met Jeffrey Bruma en Wout Weghorst in de basis, uitstekend aan de wedstrijd. AA Gent slaagde er in de twintigste minuut niet een voorzet vanaf rechts weg te werken, waarna João Victor de bal tegen de touwen schoot: 1-0. Grote kansen bleven vervolgens lange tijd uit, maar in de tweede helft kwamen de Belgen helemaal terug.

Roman Yaremchuk haalde vijf minuten na rust met een volley verwoestend en prachtig uit: 1-1. Een kwartier later legde collegaspits Laurent Depoitre de bal uit een corner binnen: 1-2. Gent besliste de wedstrijd in de 76ste minuut via een rake kopbal van Michael Ngadeu-Ngadjui.