Besiktas doet duurste aankoop sinds 2010 en bereidt pikante aanstelling voor

Besiktas houdt Adem Ljajic definitief binnenboord.

Afgelopen seizoen werd de aanvallende middenvelder al gehuurd van en de nummer drie van de heeft besloten om de optie tot koop in het huurcontract te lichten. Met de overstap is een bedrag van 6,5 miljoen euro gemoeid, zo bevestigt woensdagavond via de officiële kanalen.

Ljajic maakte in zijn debuutseizoen indruk bij Besiktas. De Serviër veroverde vrijwel meteen een basisplaats en kwam in dienst van de Zwarte Adelaars tot 33 officiële optredens, waarin hij 9 keer scoorde en 14 doelpunten voorbereidde. De 27-jarige Ljajic begon zijn loopbaan bij Partizan Belgrado en speelde vervolgens voor , , (op huurbasis) en voor Torino, dat hem nog een jaar onder contract had staan.



Met zijn transfersom van 6,5 miljoen euro is Ljajic de op twee na duurste aankoop ooit van Besiktas. Alleen Rodrigo Tabata en Ricardo Quaresma gaan hem voor; Tabata kwam in 2009 voor acht miljoen euro over van Gaziantepspor en Quaresma maakte een jaar later voor 7,3 miljoen euro de transfer van Internazionale naar Besiktas. In 1998 betaalde Besiktas al eens 6,5 miljoen euro voor een aanwinst, toen Ayhan Akman overkwam van Gaziantepspor.



Diverse Turkse media verwachten overigens dat Besiktas spoedig met nog meer groot nieuws komt. Volgens TRT Spor wordt Abdullah Avci donderdag officieel aangesteld als trainer en tekent hij een driejarig contract. Het is een pikante stap, daar Avci overkomt van stadsgenoot en concurrent Medipol . De voormalig bondscoach van Turkije zwaait sinds 2014 de scepter bij Basaksehir en leidde de club afgelopen seizoen naar de tweede plaats in de competitie. Avci wordt bij Besiktas de opvolger van de nieuwe bondscoach Senol Günes. Naar verwachting wordt Okan Buruk van Caykur Rizespor de nieuwe trainer van Basaksehir.