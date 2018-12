Beschamende nederlaag voor Feyenoord: "Het was stil in de kleedkamer"

Feyenoord leed zondag een ontluisterende 0-2 nederlaag tegen Fortuna Sittard.

De club uit Rotterdam verloor zodoende voor het eerst dit seizoen punten in de eigen Kuip en Steven Berghuis stelt dat Feyenoord het gemors aan zichzelf te wijten heeft.

"Iedereen denkt dat je een ploeg als Fortuna even aan de kant zet, maar dan moet je wel goed voetbal laten zien", aldus de rechtsbuiten voor de camera van FOX Sports . In de ogen van de aanvoerder (Jordy Clasie was geblesseerd) was Feyenoord 'niet creatief genoeg' tegen de nieuwen nummer tien van de Eredivisie.



"We hadden een goed gevoel aan de laatste weken overgehouden. We gingen steeds beter voetballen. Nu bleef ik er bij een achterstand ook in geloven, want je kunt zo twee doelpunten maken. Helaas viel de 1-1 nu niet", aldus Berghuis. In de ogen van Giovanni van Bronckhorst had Feyenoord een hoger tempo moeten hanteren.



"Dat was een stuk minder vandaag. En we leden een paar keer balverlies waardoor het achterin open lag. We zijn allemaal teleurgesteld", aldus de trainer. "Dat voelen we allemaal. Het was aardig stil in de kleedkamer en dat moet ook. De laatste weken hebben we goodwill gekweekt met goed spel, vandaag was daar niks van te zien."