Berichtgeving uit Spanje kan goed nieuws voor Ajax betekenen

Sevilla staat naar verluidt open om te luisteren naar clubs met interesse in Quincy Promes.

De aanvaller speelt nog geen jaar in Zuid-Spanje, maar de club staat volgens het lokale El Desmarque ondanks een exorbitante transferclausule niet onwelwillend tegenover het accepteren van een interessant en marktconform bod op de 27-jarige Oranje-international.

heeft serieuze interesse in Promes. De aanvaller annex vleugelverdediger van werd de afgelopen weken regelmatig aan club uit Amsterdam gelinkt. Directeur spelerszaken Marc Overmars houdt de komende transferperiode rekening met de verkoop van meerdere spelers. In de zoektocht naar vervangers kijkt Ajax rond bij spelers van het .



Ajax wil niet te veel afhankelijk worden van buitenlandse spelers. Promes past derhalve perfect in het plaatje. De afkoopsom van 150 miljoen euro in het contract van de aanvaller kan een eventuele transfer bemoeilijken, maar afgaande op de laatste berichten zal Sevilla alleen vasthouden aan de transferclausule als men de Nederlander niet kwijt wil.



De aanwezigheid van Erik ten Hag bij Ajax kan in het voordeel werken met oog op een transfer. Promes en de trainer werkten samen bij en de Oranje-international liet onlangs nog weten een goede klik te hebben met de coach. Promes werd vorig jaar zomer voor twintig miljoen euro door Sevilla overgenomen van Spartak Moskou. De aanvaller wordt in Spanje ingezet als opkomende vleugelverdediger en hij heeft reeds aangegeven niet nog een seizoen die rol te willen vervullen.