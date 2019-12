Bericht van Alexander-Arnold richting Mbappé laat Liverpool-fans hopen

Trent Alexander-Arnold was donderdagavond een van de uitblinkers bij Liverpool.

De Engelse grootmacht won met ruime cijfers van (0-4), mede door het uitstekende spel van de rechtsback, die twee assists en een doelpunt produceerde. Alexander-Arnold juichte door de houding aan te nemen van Kylian Mbappé, die kan genieten van de viering van de Engelsman.

walste met name in de tweede helft over Leicester City heen, waarbij Alexander-Arnold het slotakkoord verzorgde door de 0-4 te maken. De vleugelverdediger juichte door de gebruikelijke viering van Paris Saint-Germain-aanvaller Mbappé na te doen. Na afloop liet Alexander-Arnold zich ook via Twitter van zich horen.

"Alles wat Mbappé doet..." schrijft de back op Twitter , met daarbij een lachende emoji en de hashtag #YNWA (You Never Walk Alone). Mbappé, die de afgelopen weken in verband werd gebracht met een overstap naar onder meer the Reds , reageerde op het juichen van Alexander-Arnold. De 21-jarige Fransman 'likete' op Twitter een bericht waarin beide spelers met elkaar werden vergeleken.

De gebaren van zowel Alexander-Arnold als Mbappé bezorgen Liverpool-fans hoop. De supporters duimen dat de alom begeerde Mbappé naar Liverpool verkast.

Naast de Engelse grootmacht wordt vooral gelinkt aan de aanvaller. Volgens le Parisien zou Mbappé een 'XXL-aanbieding' voorleggen om de wereldster langer te binden.