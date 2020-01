Bergwijn zorgt voor verbijstering bij PSV en is ondanks verbod naar Londen

Steven Bergwijn heeft van PSV geen toestemming gekregen om medisch gekeurd te worden bij Tottenham Hotspur.

Dat meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Hij laat op Twitter weten dat er geen akkoord is tussen beide clubs over de transfersom. Tottenham wil dertig miljoen euro betalen voor de Oranje-international, maar dat vinden de Eindhovenaren niet genoeg. heeft hem zelfs geen toestemming gegeven om naar Londen te gaan.

Bergwijn wil zo snel mogelijk naar the Spurs verkassen en speelde daarom zondag op eigen verzoek niet tegen Twente. Ernest Faber bevestigde voor de wedstrijd dat de aanvaller naar Engeland is afgereisd om zijn overgang in gang te zetten. Volgens de trainer zijn de clubs er nog niet uit over de transfersom.

"Binnen PSV is er verbijstering over het standpunt van Bergwijn, ook uitgerekend op dit moment waarop de club in nood is. Hij heeft geweigerd om voor de club te spelen en dat aan trainer Ernest Faber laten weten", aldus Elfrink.

Denzel Dumfries baalt stevig van het aanstaande vertrek van Steven Bergwijn bij PSV. Hoewel de transfer naar nog niet officieel beklonken is, liet de rechtsback weten dat hij trots is op de Oranje-international nu hij op het punt staat te vertrekken naar de Premier League. Vanwege zijn aanstaande transfer ontbrak Bergwijn zondag in het duel met (1-1).

"Ik wil voorop stellen dat ik hartstikke trots ben op Stevie", reageert Dumfries in gesprek met FOX Sports. "Voor ons als groep is het een flinke aderlating. Maar het is voor hem een mooie stap die hij natuurlijk niet kan laten liggen."