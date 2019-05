Bergwijn reageert op commotie en wil het 'graag bij de feiten houden'

Steven Bergwijn wil pas na het seizoen nadenken over zijn toekomst. De aanvaller van PSV wordt hevig in verband gebracht met een transfer naar Ajax.

De 21-jarige buitenspeler laat op de clubsite van de Eindhovenaren weten dat hij voorlopig nog even denkt aan presteren op het veld.



"Steven Bergwijn heeft de berichtgeving over interesse van in hem voor kennisgeving aangenomen", zo begint op de eigen website. "Ik wil het graag bij de feiten houden en die zijn heel simpel: ik ben gelukkig bij PSV en ben door geen enkele club concreet benaderd", stelt de Oranje-international, die het seizoen woensdag afsluit met een thuisduel met .



Van Bommel over mogelijke Ajax-transfer Bergwijn: "Dat gaat niet gebeuren"



"Zoals ik al eerder heb aangegeven: na het seizoen ga ik nadenken over mijn toekomst", besluit Bergwijn. Trainer Mark van Bommel sluit net als de leiding van PSV een transfer naar Ajax uit. "Het zijn geruchten, er is geen bod geweest en voor een verkoop heb je twee partijen nodig. Ik heb Stevie vanochtend gesproken, ook hierover en we hebben gelachen om de berichten die in de krant stonden."



Technisch manager John de Jong was dinsdagmiddag kraakhelder over de geruchten rond Bergwijn. "Wij verkopen Steven Bergwijn niet aan Ajax. Onze beste spelers gaan wij niet aan onze concurrent verkopen. Het heeft geen zin om nu allerlei hypotheses te gaan bespreken over bedragen van veertig, vijftig of zestig miljoen euro of meer. Het is gewoon niet aan de orde."