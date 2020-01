Bergwijn ontbreekt tegen FC Twente; Faber ruimt basisplek in voor Afellay

PSV treedt zondagmiddag aan tegen FC Twente en Steven Bergwijn zal er niet bij zijn in het Philips Stadion.

Eerder op de zondagmiddag doken er al berichten op over de verregaande interesse van in de aanvaller en hij ontbreekt in ieder geval in de basisopstelling. Trainer Ernest Faber ruimt wel plek in voor aanvoerder Ibrahim Afellay, die op het middenveld start.

Jorrit Hendrix zakt op zijn beurt een linie terug en de middenvelder zal samen met Daniel Schwaab het centrale verdedigingsduo vormen. Nick Viergever begint als linksback aan het treffen, terwijl Denzel Dumfries zijn normale positie rechtsachterin zal bekleden. Op het middenveld is er naast Afellay, die na tien jaar zijn rentree in de basis maakt in de , plek voor Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren.

Voorin ontbreekt Bergwijn dus. De aanvaller wil vanwege een mogelijke naderende overstap naar the Spurs niet spelen. Faber kan wel weer beschikken over Sam Lammers en hij start in de punt van de aanval. De spits zal worden geflankeerd door Bruma en Cody Gakpo.

Aan de kant van is er met Noa Lang plaats voor een debutant. De jonge aanvaller wordt gehuurd van en mag meteen in de basis beginnen bij zijn nieuwe werkgever. Het eerste fluitsignaal van het duel tussen de huidige nummers vijf en dertien van de Eredivisie zal om 16.45 uur klinken in het Philips Stadion.

Opstelling : Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Hendrix, Viergever; Rosario, Ihattaren, Afellay; Bruma, Lammers, Gakpo.

Opstelling FC Twente: Drommel; Schenk, Pleguezuelo, Bijen, Troupée; Busquets, Selahi, Bosch; Lang, Espinosa, Aitor.