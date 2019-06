Bergwijn: "Natuurlijk streelt de interesse mij, daar lieg ik niet over"

Enkele weken geleden kwamen de eerste geruchten over de belangstelling van Ajax voor Steven Bergwijn naar buiten.

reageerde vrijwel meteen resoluut door te stellen dat er geen sprake kon zijn van de verkoop van een dragende speler aan de aartsrivaal, maar dit heeft er nog niet toe geleid dat de rust is weergekeerd. De Oranje-international zou nog altijd in de belangstelling staan van de Amsterdammers, die hem terug willen halen naar de plek waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot.

"Natuurlijk streelt de interesse van mij, daarover ga ik niet liegen", vertelt Berwijn zelf in gesprek met Voetbal International. Hij heeft echter niet het idee dat hij nog unfinished business heeft liggen bij Ajax: "Nee, voor mij speelt dat geen rol meer. Ik lees er nu steeds meer verhalen over, die allemaal zwaar overdreven zijn. Allerlei verschillende versies, maar nooit de juiste."



"Laat ik het zo dan maar zeggen: op dat moment was het beter dat ik zou vertrekken. In PSV vond ik een hele mooie nieuwe club, die ik heel dankbaar ben." Onder de achterban van de Eindhovenaren ontstond er ook wat rumoer toen de geruchten over de belangstelling van Ajax naar buiten kwam. Bergwijn heeft hier in de praktijk nog niet veel van gemerkt, al begrijpt hij wel dat de berichten tot wat onvrede hebben geleid: "Ik ben onlangs nog in Eindhoven geweest en dat ging prima. Het is niet zo dat de mensen heel vervelend tegen me doen, of zo."



"Ik snap het sentiment ook heel goed, natuurlijk. PSV is altijd heel goed voor me geweest, de club heeft me perfect opgevangen toen ik weg moest bij Ajax. Als je dan in de belangstelling staat van de aartsrivaal, begrijp ik dat de supporters op z'n minst niet heel blij zijn." Bergwijn geeft echter ook aan dat het belangrijk is om professioneel te blijven en dat zijn gevoel voor PSV nooit zal veranderen: "En als ik al vertrek, doe ik dat niet vanwege de club, maar omdat ik denk me ergens anders gewoon beter te kunnen ontwikkelen als voetballer."