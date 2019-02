'Bergwijn komt met de schrik vrij na ogenschijnlijk zware blessure'

PSV won zondagmiddag met 5-0 van Fortuna Sittard, maar na afloop van het duel ging het vooral over Steven Bergwijn.

De aanvaller kwam halverwege de tweede helft verkeerd terecht en schreeuwde het daarna uit van de pijn. Bij de Eindhovenaren werd vervolgens meteen gevreesd voor een gebroken been en een langdurige blessure. De Telegraaf weet maandagochtend echter te melden dat de schade mee lijkt te vallen.



Volgens de ochtendkrant is er geen sprake van een breuk, waardoor er een streep lijkt te kunnen door het zwartste scenario. Na een eerste onderzoek in het ziekenhuis lijkt Bergwijn met de schrik vrij te komen, maar het was zondagavond te laat om een definitieve conclusie te kunnen trekken. Nader onderzoek op maandag of dinsdag moet uitwijzen wat de Oranje-international precies mankeert.



Het nieuws dat de blessure van Bergwijn mee lijkt te vallen komt als goed nieuws voor Mark van Bommel en bondscoach Ronald Koeman. De trainer van PSV kan Bergwijn goed gebruiken in de strijd om de landstitel, terwijl de aanvaller ook bij het Nederlands elftal zijn waarde heeft. Oranje speelt in maart de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland, al is het dus nog niet duidelijk of Bergwijn dan van de partij zal zijn.