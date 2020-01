Bergwijn: "Ik hoop dat de PSV-leiding ook het ware verhaal gaat vertellen"

Steven Bergwijn leek zondag nog gewoon namens PSV tegen FC Twente te gaan spelen.

Een uur voor de wedstrijd doken echter de eerste berichten op dat hij vanwege een naderende transfer naar niet in actie zou komen.

De aanvaller kreeg daarna veel kritiek over zich heen en liet zondagavond via een bericht op zijn Instagram-account weten dat hij wel degelijk met toestemming van trainer Ernest Faber verstek had laten gaan.

Bergwijn achtte het risico om te spelen vanwege zijn naderende transfer te groot en reageert woensdag in gesprek met De Telegraaf op de ontstane commotie: "Ik heb mijn zegje wel gedaan."

"Na dat bericht heb ik alleen maar positieve berichten gehad. Ik hoop dat de -leiding ook het ware verhaal gaat vertellen."

De Oranje-international is wel van plan om nog een keer terug te komen in Eindhoven om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten en de club: "Ook mijn voormalige teamgenoten bij PSV gunnen mij dit allemaal. Dat voelt heel goed."

De overstap van Bergwijn naar Tottenham voor minimaal dertig miljoen euro wordt naar verwachting later op de woensdag afgerond en dan zal hij ook voor de eerste keer op het trainingsveld staan bij the Spurs .

Voor de vleugelspits komt er met zijn verhuizing naar Engeland een droom uit: "De Premier League, dat is het hoogst haalbare voor elke voetballer", vervolgt Bergwijn. "Het voelt ook als het juiste moment om deze stap te wagen."

Lees beneden verder

"Natuurlijk zal het wennen zijn, maar het komt allemaal goed. Ik denk dat ik met mijn fysiek ook goed pas in de Premier League. Ik geloof in mezelf en weet echt dat ik er nog lang niet ben, hoor."

"Natuurlijk heb ik veel wedstrijden gespeeld in de . Toch is Engeland wel wat anders, maar ik weet wat ik kan", gaat hij verder.

De aanvaller maakte alvast kort kennis met manager José Mourinho en kijkt ernaar uit om met de Portugees samen te gaan werken: "Ik heb altijd opgekeken naar een topcoach als Mourinho. En nu ga ik voor hem spelen. Het is geweldig om hier te zijn."