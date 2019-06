Bergwijn hoeft niet per se naar Ajax en wijst naar gebrek aan garantie

Steven Bergwijn wordt in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar de aanvaller van PSV maakt zich vooralsnog niet druk over zijn toekomst.

De Oranje-international wil eerst het seizoen goed afsluiten met Oranje alvorens hij gaat nadenken over eventuele verhuisplannen. Bergwijn benadrukt in gesprek met de NOS dat hij het naar zijn zin heeft bij .

"Zolang ik niks hoor, hoef ik me ook nergens druk om te maken. Ik hoef niet per se weg bij PSV en het hoeft ook niet per se te zijn, ik moet gewoon kijken wat het beste voor mij is en voor mijn ontwikkeling", stelt Bergwijn, die niet met een eenduidig antwoord wil komen als hem wordt gevraagd of Ajax kans maakt op zijn handtekening.



"Daar moet ik over nadenken. Ik moet gewoon rustig kijken en alles open houden", vervolgt de 21-jarige buitenspeler, die ook nog niet weet of Ajax een stap vooruit is ten opzichte van PSV. "Ze hebben het goed gedaan dit jaar, waren fantastisch in de , hebben mooi voetbal gespeeld. Maar dat is geen garantie voor volgend jaar, je weet niet wie er weggaan en wie er blijven."



Niet alleen Ajax heeft Bergwijn op de radar staan. De aanvaller van PSV staat naar verluidt ook in de belangstelling van onder meer , en . Ook Italiaanse clubs zien in Bergwijn een versterking. Onder andere , en werden al gelinkt aan de flankspeler, die nog tot medio 2022 vastligt in Eindhoven.