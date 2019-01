Bergwijn gelinkt aan Manchester United

Steven Bergwijn wordt in de Britse tabloids in verband gebracht met een overstap naar Manchester United.

Volgens The Sun is interim-manager Ole Gunnar Solskjaer gecharmeerd van de PSV-spits en naar verluidt gaan scouts van de club hem binnenkort bekijken. PSV hervat de Eredivisie komende zondag met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. De Eindhovenaren hebben nog steeds twee punten voorsprong op concurrent Ajax, dat zondag sc Heerenveen ontvangt.



Manchester United zou ongeveer 28 miljoen euro over hebben voor Bergwijn, die bij PSV een contract heeft tot medio 2021. De Brabanders zijn echter niet van plan om in de winterse transferperiode spelers te verkopen. Vorig jaar werd ook al duidelijk dat scouts van United de 21-jarige aanvaller op de voet volgden.



Steven Bergwijn schreef in de eerste seizoenshelft negen goals en zeven assists op zijn naam. Hij kwam in zestien van de zeventien Eredivisieduels van zijn club in actie. In oktober maakte de Amsterdammer bovendien zijn debuut in het Nederlands elftal, dat toen met 3-0 van Duitsland won. Vervolgens kreeg hij ook speeltijd tegen België en Frankrijk.