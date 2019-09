"Bergwijn en Malen spelen 100 procent liever bij Ajax"

Ajax speelde zondag gelijk tegen PSV en trainer Erik ten Hag toonde zich na afloop in het Philips Stadion niet tevreden met het resultaat.

De oefenmeester krijgt bijval van Sjaak Swart, die van mening is dat er meer in had gezeten voor de Amsterdammers. Volgens de clubicoon had in de eerste helft al in de greep en ontbrak het slechts aan scherpte voor de goal bij de regerend landskampioen.

"Je had de pech dat de vier voorwaartsen niet echt meededen. Hakim Ziyech zal wel geblesseerd zijn geweest, dat was jammer want de linkerkant vond ik de zwakste kant bij PSV. Dan wil je daarvandaan echt een of twee goals maken", reageert Swart bij Veronica. De voormalige aanvaller zag dat Ajax voor rust al een aantal goede mogelijkheden liet liggen, terwijl PSV op de counter gevaar probeerde te stichten.

"PSV heeft volgens mij een goede kans gehad, maar die speelden ze slecht uit. En dat was niet door het goede spel van PSV, maar doordat Ajax op het middenveld de bal kwijtraakte", gaat hij verder. "Natuurlijk kan daar een kans uit ontstaan, want zo spelen ze ook. Als je nou thuis speelt voor dertigduizend mensen, je heet PSV en je hebt goede voetballers erin staan, moet je dan zo op de counter spelen? Ze zijn het gewend, maar ik vind het niets. Ik zou nooit zo willen spelen."

Swart denkt ook niet dat trainer Mark van Bommel de juiste spelers heeft om via de lange bal op de counter te spelen. Hij wijst daarbij op Steven Bergwijn en Donyell Malen, die allebei een verleden hebben in de jeugd van Ajax: "Dat zijn echte Ajax-spelers. Die spelen honderd procent liever bij Ajax. Zij willen voetballen en niet achter elke bal aan te moeten rennen. Je ziet ook weinig combinaties, terwijl ze dat wel kunnen. Dan hebben ze Mohamed Ihattaren er nog bij, die kan ook voetballen", gaat hij verder.

Swart is gecharmeerd van de kwaliteiten van Ihattaren, maar probeert wel wat op de rem te trappen wat betreft de euforie rondom de zeventienjarige spelmaker: "Natuurlijk is dat een goede voetballer, maar Bergwijn en Malen hebben al meer laten zien. Ze schrijven hem meteen al het in. Ik vind dat hij nog even moet groeien. Als je 'm erin zet en hij niet goed speelt, zegt iedereen er weer wat van. Je moet hem langzaam laten komen, wel op tijd natuurlijk. Ik hoop wel dat hij voor Nederland kiest."