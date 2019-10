Bergkamp over wereldgoal: "Ik besefte niet wat ik had gedaan"

Dennis Bergkamp kijkt in een interview met oud-teamgenoot Ian Wright terug op zijn legendarische doelpunt namens Arsenal tegen Newcastle United.

De voormalige superster van The Gunners produceerde zijn treffer in maart 2002 op St. James' Park, waar hij scoorde nadat hij met een pirouette om tegenstander Nikos Dabizas draaide. "Ik had maar één ding in gedachten; ik wilde richting het doel. Maar om eerlijk te zijn was het helemaal geen goede pass van Robert (Pires, red.). De bal kwam achter me, terwijl ik probeerde om naar voren te gaan", vertelt Bergkamp in het uitgebreide interview met Wright.

"Ik draaide mijn lichaam een beetje en raakte de bal met links. En omdat ik mijn lichaam draaide, ging ik sowieso al die kant op. Het leek me dus vreemd en onmogelijk om weer terug te bewegen", aldus Bergkamp. "Door het effect aan de bal wist ik dat de bal weer voor mijn rechtervoet zou komen."

Bergkamp besefte niet meteen dat hij een fantastisch doelpunt had gemaakt. "Nee, dat realiseerde ik me niet. Heel veel mensen vroegen na de wedstrijd: 'Was het wel je bedoeling?' Ik begreep die vraag niet zo goed. 'Was het je bedoeling om die beweging te maken?' vroegen ze. Twee dagen later zag ik voor het eerst de beelden op televisie en toen begreep ik pas waarom iedereen dat vroeg."

Als Pires een betere pass had gegeven, was het fameuze doelpunt nooit ontstaan, suggereert Wright vervolgens. "Ja, dat klopt. Je past je op zo'n moment aan. Ik had de bal kunnen controleren, maar dan was de aanval voorbij geweest. Maar voor mij was het heel simpel. Ik stond één-tegen-één en ik wilde zo snel mogelijk naar het doel toe."

liet z'n eigen fans enkele jaren terug stemmen op hun favoriete doelpunt ooit. De treffer van Bergkamp tegen Newcastle werd bij die verkiezing uitgeroepen tot het mooiste doelpunt uit de lange clubgeschiedenis van The Gunners .