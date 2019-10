Bergkamp: "Ik zou het prachtig vinden om daar ooit terug te keren"

Dennis Bergkamp speelde tussen 1995 en 2006 voor Arsenal en de oud-aanvaller volgt de verrichtingen van the Gunners nog steeds op de voet.

Bergkamp, als jeugdtrainer verbonden aan FC, ziet een terugkeer bij op termijn wel zitten, al zal dat in geen geval zijn voor de functie van manager.

"Ik denk wel dat ik ooit terugkeer bij Arsenal", zegt Bergkamp in een interview op het YouTube-kanaal van Ian Wright, met wie de Nederlander drie seizoenen samenspeelde in Noord-Londen.

"Het is nu nog een moeilijke kwestie, want ik zit met jonge kinderen. We hebben het ook goed hier in Nederland. Maar als de kinderen straks uitgevlogen zijn, dan zou ik het prachtig vinden om terug te keren bij Arsenal."

"In de jeugdopleiding of in de technische staf van het eerste elftal", vervolgt Bergkamp, die zichzelf capabel genoeg acht om zijn voetbalkennis over te brengen op de huidige generatie voetballers. "Maar ik zie mijzelf niet als hoofdtrainer, niet als de main man van de club."

Bergkamp werd in 1995 door toenmalig manager Bruce Rioch naar Arsenal gehaald. Laatstgenoemde werd een jaar later ontslagen en opgevolgd door Arsène Wenger, die de gewezen aanvaller uiteindelijk tien seizoenen onder zijn hoede had.

Wenger werd in 2018 opgevolgd door Unai Emery, al is Bergkamp niet erg onder de indruk van Arsenal anno 2019. "Het voelt vaak niet als het Arsenal dat we zo goed kennen, met de passie en de topspelers die het verschil kunnen maken."

"Het is nu anders en daarom moeilijk om aan te geven of het beter of juist veel slechter gaat dan destijds. Vaak zijn prijzen de graadmeter voor succes en wat betreft gaat het dus niet heel veel beter nu."

"Er zijn veel clubs die in zeer korte tijd enorm veel progressie hebben geboekt. Arsenal heeft wellicht ook wel progressie geboekt, maar niet in die mate. Dat is soms moeilijk te verteren en het doet ook weleens pijn, want je hebt altijd het gevoel dat Arsenal beter zou moeten presteren. Ik houd echter hoop."

Bergkamp veroverde in zijn Arsenal-tijd driemaal de Engelse landstitel en viermaal de .