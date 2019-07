Berghuis: "Ik voel echt wel een bepaalde honger om dat recht te zetten"

Feyenoord werd maandag tijdens de loting voor de derde voorronde van de Europa League gekoppeld aan de winnaar van FK Gabala - Dinamo Tbilisi.

De Rotterdammers werden vorig seizoen in dezelfde fase van het toernooi geëlimineerd door het Slowaakse AS Trencín. "Een harde, maar goede les voor ons", zegt Steven Berghuis op de website van .

"Bij mijzelf voel ik echt wel een bepaalde honger om dat recht te zetten en een soortgelijk scenario te voorkomen. Ik denk dat ik in dat opzicht ook voor de andere jongens kan spreken die er toen bij waren", stelt de vleugelaanvaller. Berghuis beaamt dat een seizoen zonder Europees voetbal 'een groot gemis' is. "Het zou heel mooi zijn om Feyenoord in Europees verband weer op de kaart te zetten. Dat is goed voor de uitstraling van de hele club. Bovendien kan het spelen van Europees voetbal van grote waarde zijn voor onze ontwikkeling als speler."



Het Azerbeidzjaanse Gabala en het Georgische Dinamo Tbilisi staan op donderdag 25 juli en donderdag 1 augustus tegenover elkaar. "Het is een groot voordeel dat we in die wedstrijden beide teams aan het werk kunnen zien. Aan ons de taak daar zoveel mogelijk informatie uit te halen, zodat we weten wat we kunnen verwachten van de tegenstander die wij gaan treffen", aldus Berghuis. De Erovnuli Liga in Georgië loopt over een kalenderjaar, waardoor Dinamo Tbilisi als koploper al midden in het seizoen zit.



"Ik denk dat het voor Dinamo Tbilisi een voordeel is dat ze nu nog spelen. Ze zijn daardoor fit en hebben wedstrijdritme. Maar gelukkig hebben wij zelf nog een paar oefenwedstrijden tegen sterke tegenstanders te gaan en spelen we ook nog tegen in de . Na die duels weten we nog beter waar we staan", concludeert Eric Botteghin. Gabala, bekerwinnaar in Azerbeidzjan, is nog niet aan de competitie begonnen. "Tegen welke ploeg je ook speelt, je moet het uiterste uit jezelf halen en geconcentreerd spelen."