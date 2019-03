Berghuis: "Ik ben eigenlijk gewoon gestraft door Van Bronckhorst"

Een incident op de training is de reden dat Steven Berghuis zondag op de bank begon bij Feyenoord, zo vertelt de aanvaller na het duel tegen Utrecht.

Giovanni van Bronckhorst koos voor Jens Toornstra als rechtsbuiten en na ruim een uur maakte Berghuis als invaller zijn entree. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van de 2-1, maar uiteindelijk verloor met 3-2.

"Ik wil dit uit de wereld helpen. De trainer gaf gisteren aan dat ik gepasseerd ben. Ik ben eigenlijk gestraft", stelt Berghuis na afloop van het duel bij FOX Sports. "Er is wat gebeurd op de training afgelopen week. Voor mij was het niet genoeg om me voor te straffen, maar voor de trainer wel. Je accepteert het."



Voorafgaand aan de wedstrijd hintte trainer Dick Advocaat van Utrecht al dat er iets is voorgevallen achter de schermen bij Feyenoord. Hij was blij dat Berghuis op de bank zat, bekende hij. "Ik ben fan van Berghuis. Ik vind het niet zo erg. Er is iets gebeurd, waardoor hij nu op de bank zit. Ik weet wel wat, maar ik zeg het niet."



Ook Berghuis zelf wil niet vertellen waarvoor hij precies is gestraft. Hij vindt het wel nodig om duidelijk te maken dat hij niet gepasseerd was. "Als dit voor de wedstrijd al was aangegeven, had je dit nu niet hoeven vragen. Daarom doe ik het nu. Je moet er geen enorme bom van maken, maar ik wilde het voor mezelf uitspreken. Dat gevoel heb ik erbij. Het voelt goed nu ik dat doe."



Van Bronckhorst is tevreden met het spel van Berghuis na diens invalbeurt in De Galgenwaard. "Die eerste actie was geweldig", geeft hij aan. "Zijn eerste actie was gelijk een geweldige voorzet, dat helpt ons in de wedstrijd. We zijn vol voor de winst gegaan, dan is het heel spijtig dat je op het laatst die goal tegen krijgt."