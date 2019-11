Berghuis heeft Ajax-echec verdreven: "Weet niet meer hoe ik me toen voelde"

De aanvoerdersband moet Steven Berghuis vleugels geven, want de vleugelaanvaller van Feyenoord scoorde ook tegen Young Boys (1-1).

De nieuwbakken captain is desondanks niet tevreden over de prestatie in De Kuip, want volgens Berghuis kwam donderdagavond vooral in de tweede helft flink tekort op fysiek gebied.

"Of de tank leeg raakte? Dat gevoel had ik wel, dat we daardoor niet meer van onze eigen helft af kwamen", legt Berghuis na afloop tegenover FOX Sports de vinger op de zere plek. "De trainer hamerde er in de rust op dat we vooruit moesten blijven verdedigen en onszelf niet naar achteren moesten laten duwen, maar dat laatste gebeurde wél. Daar zit ruimte voor verbetering."

De zelfkritische Berghuis komt met een passend voorbeeld op de proppen. "In de eerste helft konden Jens Toornstra en Orkun Kökçü vanuit het middenveld nog een paar keer doorstappen, maar dat kregen we in de tweede helft niet meer voor elkaar", verzucht de nieuwe leider van Feyenoord. "Voor rust kwamen Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps er een paar keer overheen aan de zijkant, maar in de tweede helft kregen we ook dát niet meer voor elkaar."

Berghuis durft nog niet te zeggen of Feyenoord met de komst van Dick Advocaat als trainer opeens heel veel progressie heeft geboekt ten opzichte van de laatste periode van Jaap Stam in Rotterdam. "Twee weken geleden? Zó... Ik weet niet meer hoe ik me toen voelde", verwijst de aanvoerder naar de 4-0 nederlaag tegen .

"Maar ik voel me nu ook niet top, hoor." Overwintering in Europa is nog steeds mogelijk, ondanks het tegenvallende resultaat tegen Young Boys. "Het kan nog wel. Als we thuis winnen van Rangers FC, dan ziet de wereld er heel aners uit. We gaan ervoor."