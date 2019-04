Berghuis erkent: "Het is best wel pijnlijk om te constateren"

Feyenoord won zaterdagavond van directe concurrent AZ (2-1), waardoor de derde plaats bijna een zekerheid is voor de Rotterdammers.

Steven Berghuis is blij dat Europees voetbal lijkt te halen. "Het ziet er goed uit, woensdag (tegen , red.) kunnen we het afmaken", zegt de 27-jarige aanvaller in gesprek met VTBL.



was de eerste helft heer en meester. Het verschil in veldspel was misschien best wel pijnlijk om te constateren. De tweede helft zetten we er wat meer druk achter", vervolgt de buitenspeler, die baalt van het spel van Feyenoord in de eerste 45 minuten. "Als je niet vast aan de bal bent en het positiespel er niet goed inzit... Dat deed AZ gewoon goed."



De aanvaller liep tegen een schorsing op door na een overtreding op Jonas Svensson en fluitsignaal van arbiter Bas Nijhuis de bal weg te schieten. Berghuis kreeg zijn vijfde gele kaart van het seizoen en mist zodoende de wedstrijd tegen NAC, terwijl daarna in de eerstvolgende dagen ook geen duel op het programma staat vanwege het besluit van de KNVB om de gehele speelronde te verplaatsen.



"Drie weken geen wedstrijd. Wat ik daarvan vind? Het is wat het is", aldus de aanvaller. "Het is jammer dat je drie weken geen wedstrijd hebt. Verder heb ik er niet zoveel moeite mee. Ik denk dat het goed is voor ", besluit Berghuis. Nummer drie Feyenoord staat nu zeven punten voor op naaste belager AZ, met nog drie wedstrijden te gaan.