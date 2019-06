Berghuis aast op nieuwe positie: "We hebben met Steven gesproken"

Jaap Stam had maandag voor het eerst de leiding over de training bij Feyenoord.

Op zijn eerste werkdag was Steven Berghuis onderwerp van gesprek, daar de Rotterdammers bezig zijn om de aanvaller langer aan zich te binden. Berghuis zou daarnaast volgens RTV Rijnmond in het komende seizoen als aanvallende middenvelder willen spelen in het elftal van .

"We hebben met Steven gesproken. Wij willen deze selectie bij elkaar houden en competitief zijn aan andere ploegen. Daar zijn we druk mee bezig, zoals jullie al gelezen hebben. Hopelijk lukt het om met Steven te verlengen. En op welke positie hij gaat spelen, dat zien we dan wel", reageert Stam met een glimlach op de vraag over het verzoek van Berghuis. De oefenmeester verwacht niet dat er nog spelers zijn die willen vertrekken. "Zover als ik weet, is dat niet zo. De selectie zal intact blijven zoals die nu is, maar dat weet je nooit zeker."



"Er zal ongetwijfeld het een en ander gaan veranderen. Wat dat precies is, is voor ons allemaal afwachten. We zijn altijd bezig met bepaalde spelers", zegt de nieuwe trainer van Feyenoord over de eventuele inkomende transfers. Stam weet dat er bij de Rotterdammers het nodige verwacht wordt door het publiek. "Dat mag ook, want je bent supporter bij een prachtige club. Maar zij zijn ook reëel. Het publiek weet ook wel hoe Feyenoord er voor staat."



"Het is wel spannend, omdat je natuurlijk naar een nieuwe club komt. De mensen ken je al wel een beetje, want je hebt ze al eerder ontmoet. Spelers ook wel, dat zijn factoren die het wat makkelijker maken", vertelt Stam over zijn eerste werkdag. "We hopen zoveel mogelijk resultaat te halen, dus wedstrijden te winnen. Dat is in de voetballerij alleen niet altijd mogelijk. Feyenoord is een topclub, met goede spelers en jeugd binnen de groep. Het is uitdaging om ook hen beter te maken, want ze worden niet per definitie beter als ze aansluiten bij de eerste selectie."