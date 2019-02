Berbatov hekelt critici van Solskjaer en Manchester United

Dimitar Berbatov is niet te spreken over de kritiek van sommige voetbalkenners na de nederlaag van Manchester United tegen Paris Saint-Germain.

Onder leiding van Solskjaer had United nog niet verloren (tien zeges in de eerste elf officiële duels, red.) toen PSG dinsdagavond op bezoek kwam in de achtste finales van de Champions League. Na een doelpuntloze eerste helft schakelde de Franse kampioen in de tweede helft een tandje bij en de gasten wonnen op Old Trafford met 0-2.



Na afloop was er kritiek over het feit dat United voor eigen publiek weinig had in te brengen. "PSG heeft een geweldig elftal en ze verdienden het om te winnen, maar ik vind dat United het niet eens zo slecht heeft gedaan", reageert Berbatov tegen Betfair. "En sommige reacties dat Solskjaer werd afgetroefd zijn gewoon schandalig."



"Hij heeft de ploeg teruggebracht in de top vier, wat volgens velen dit seizoen niet mogelijk was. Maar nu verliest United een keer van een team dat vol zit met supersterren en nu gaan mensen meteen weer shit praten", aldus de Bulgaarse oud-spits van de club. "Zo gaat dat tegenwoordig. Maar iedereen die iets van voetbal snapt, weet hoe goed Ole het doet."



Volgens Berbatov kreeg PSG na de openingstreffer veel meer vertrouwen. "En de blessures bij Martial en Lingard speelden ook een grote rol, want daardoor verloor United voorin snelheid." De Engelsen spelen op woensdag 6 maart de return in het Parc des Princes. Aanstaande maandag is Chelsea de volgende opponent, in de vijfde ronde van de FA Cup (uit), en de week daarna komt Liverpool naar Old Trafford.