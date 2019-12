'Beoogde opvolger Erik ten Hag was in 2017 al bijna werkzaam bij Ajax'

Arne Slot is 'zonder twijfel' een voorname kandidaat om Erik ten Hag op termijn op te volgen als trainer van Ajax.

Dat schrijft Valentijn Driessen vrijdag in zijn column voor De Telegraaf . De chef voetbal van de krant verwacht dat de topspelers van na dit seizoen vertrekken uit Alkmaar en dat Slot uiteindelijk wellicht bij terechtkomt. Het behalen van de landstitel met AZ is volgens Driessen niet onmogelijk voor Slot en zijn ploeg.

AZ ging donderdagavond met 4-0 onderuit op Old Trafford tegen in de . De ruime nederlaag is een domper voor de Alkmaarders, maar desondanks is de ploeg van trainer Arne Slot geplaatst voor de volgende ronde.

In de is de club terug te vinden op de tweede plaats, met een voorsprong van zeven punten op . "Wie de rol van AZ in het Nederlandse profvoetbal kent, weet dat de ploeg van Arne Slot dit seizoen moet oogsten", aldus Driessen.

Volgens Driessen is AZ een opleidingsclub en zullen de beste spelers na dit seizoen vertrekken. "Want inmiddels werden de directieleden Eenhoorn en Huiberts in verband gebracht met , Stengs en Boadu met Ajax en , Idrissi met en trainer Arne Slot is zonder twijfel een voorname kandidaat om op termijn Erik ten Hag op te volgen bij Ajax", zo klinkt het.

"In 2017 stond Slot op het punt om als jeugdtrainer aan de slag te gaan op De Toekomst, maar hij koos voor het assistentschap bij AZ omdat hij de toezegging had hoofdtrainer John van den Brom op te volgen."

De bestuurders Robert Eenhoorn en Max Huiberts nemen volgens Driessen geen genoegen met het 'historische lot' van AZ. "Zij willen AZ structureel omhoog stuwen met instandhouding van de huidige pijlers. Daarnaast wordt de rigide begrotingsdiscipline - niet meer uitgeven dan er structureel binnenkomt zonder transferopbrengsten - losgelaten en 'vreemd vermogen' is geen vieze term meer. En de landstitel geen fata morgana."