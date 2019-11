Benzema's last: Real Madrid's falende aanvallers helpen de Fransman niet

De ervaren spits doet het uitstekend in de aanval van los Blancos, maar hij heeft de hulp van teamgenoten hard nodig om de druk te verlichten.

Hoe schokkend het ook lijkt voor een club die synoniem staat voor aanvallend talent, heeft een probleem met het maken van doelpunten.

De ploeg van Zinédine Zidane domineerde afgelopen weekend het duel met in Santiago Bernabéu, met 22 schoten tegen de meest poreuze verdediging in LaLiga. Het slaagde er echter niet in om het net te vinden en speelde zodoende met 0-0 gelijk en de koppositie werd niet overgenomen van .

"Ons ritme, intensiteit en algehele spel waren allemaal perfect", betoogde de Franse coach. "We moeten gewoon de bal in het net schieten."

Dat is meestal geen probleem geweest voor de team van Zidane. Inderdaad, hij speelde nooit eerder met 0-0 gelijk in het Bernabéu.

Natuurlijk kon Zidane tijdens zijn eerste periode bijna altijd vertrouwen op de productieve Cristiano Ronaldo om los Blancos uit de problemen te redden.

Tegenwoordig is het echter een ander verhaal, waar de topscorer aller tijden van de club nu in Italië speelt nadat hij in de zomer van 2018 naar vertrok.

Madrid is sindsdien niet meer dezelfde club geweest. Nadat het door Betis in bedwang werd gehouden, hebben los Blancos in vier van de veertien wedstrijden het doel niet gevonden.

Karim Benzema heeft natuurlijk zijn best gedaan om de leegte op te vullen sinds het vertrek van Ronaldo.

De Franse aanvaller stak vorig jaar in topvorm toen hij dertig keer scoorde in alle competities - zijn beste prestatie voor Madrid sinds het seizoen 2011/12.

Benzema steekt dit seizoen ook in een behoorlijke vorm, met zeven doelpunten in dertien wedstrijden.

Het wordt echter steeds duidelijker dat als Benzema aan banden wordt gelegd, zijn collega-aanvallers waarschijnlijk niet op zullen staan, zoals onderstreept door het feit dat middenvelder Toni Kroos dit seizoen na Benzema de meest scorende speler is met drie doelpunten.

Wat gaat er mis? Waarom worstelen zoveel aanvallers van Madrid en welke van hen zullen waarschijnlijk de last op Benzema verlichten als Zidane's ploeg een grote stap wil zetten naar de knock-outfase van de in de ontmoeting van woensdag met ?

Eden Hazard

Het goede nieuws voor Madrid is dat Hazard een van zijn beste wedstrijden voor de club speelde tegen Betis.

Het slechte nieuws is dat hij na een goede eerste helft wegzakte en nog steeds een goedkope imitatie is van de speler die hij was bij - wat uiteraard problematisch is als je bedenkt dat los Blancos honderd miljoen euro betaalden om de Belg naar het Bernabéu te halen.

Hazard heeft slechts één keer gescoord en twee assists gegeven in negen wedstrijden in alle competities. Het was veelzeggend dat zelfs Zidane, een lange bewonderaar van de kwaliteiten van de vleugelspeler, vorige week toegaf dat Madrid meer doelpunten nodig heeft van hun topaankoop van de zomer.

Ter verdediging van de 28-jarige Belg werd hij bij de start van het seizoen gehinderd door een blessure en hij lijkt nog steeds niet honderd procent wedstrijdfit.

Hoewel niemand in het Bernabéu aan de kwaliteiten van Hazard twijfelt, moet hij snel beginnen met leveren. Fans van de club staan niet bepaald bekend om hun geduld en Hazard heeft al genoeg gekregen.

Rodrygo Goes

Ondanks dat hij slechts achttien jaar oud is, heeft Rodrygo de afgelopen weken zijn kans gekregen, wat alleen maar de toenemende frustratie van Zidane met zijn aanvalsopties onderstreept.

De Braziliaan heeft voor een positieve impact gezorgd en hij heeft tot nu toe twee keer gescoord in vijf wedstrijden.

Zidane heeft zeker veel vertrouwen in Rodrygo, onderstreept door het feit dat de voormalige -speler begon in de cruciale wedstrijd tegen Galatasaray in Turkije, en werd beloond met een volwassen en rustige prestatie.

Het zou echter te veel van de jongeling vragen om hem te belasten met de verantwoordelijkheid om de aanval van Madrid te leiden.

Hij heeft tijd nodig om zich fysiek te ontwikkelen en te leren wat nodig is om een aanvaller op het hoogste niveau te zijn.

De Braziliaan maakte zijn doelpunten in gemakkelijke thuiszeges op Osasuna en Leganés en dit zijn de enige soort wedstrijden en scenario's waarop Rodrygo moet vertrouwen in dit vroege stadium van wat een sensationele carrière belooft te worden.

Vinícius Júnior

Real Madrid zou zeker terughoudend moeten zijn om teveel druk op Rodrygo uit te oefenen, gezien Vinícius Júnior's worstelingen dit seizoen.

De voormalige speler van brak vorig seizoen door, nadat hij een basisplaats kreeg onder Santiago Solari.

Vinícius was inderdaad een van de lichtpuntjes in een verder troosteloos seizoen van Real, waar hij met zijn onverschrokken prestaties op de flanken zelfs een oproep verdiende voor de Seleção.

Zijn seizoen werd echter geteisterd door blessures en hij heeft tot nu toe moeite gehad om het vertrouwen van Zidane te winnen.

Vinícius heeft tien wedstrijden gespeeld tijdens het seizoen 2019/20, maar slechts één keer gescoord en hij lijkt momenteel gevangen in een vicieuze cirkel.

Hij doet zijn best om indruk te maken op Zidane, maar aantoonbaar te hard, wat zijn vorm en vertrouwen beïnvloedt.

In plaats van te vertrouwen op een nieuwe heropleving van Real, moet de tiener zorgvuldig worden begeleid om verdere schade aan zijn zelfvertrouwen te voorkomen.

Gareth Bale

Zidane spendeerde een groot deel van de zomer om te proberen Bale uit het Bernabéu te laten vertrekken. Toen voorzitter Florentino Pérez op het laatste moment een transfer van de Welshman naar China blokkeerde, werd de trainer gedwongen om de vleugelspeler te vertrouwen.

Bale, hij verdient de credits, reageerde met enkele indrukwekkende prestaties aan het begin van het seizoen, maar nu lijkt het erop dat zijn relatie met zijn coach weer is verbroken.

Er werd gezegd dat hij verbijsterd was doordat hij geen deel uitmaakte van de selectie voor de Champions League-wedstrijd met en is nu nog meer verwarring over waarom de dertigjarige vleugelspeler is opgenomen voor de nationale ploeg van Wales voor de aanstaande interlands terwijl hij een maand lang niet gespeeld heeft voor Madrid.

Wanneer fit en gelukkig, is Bale ontegenzeggenlijk het soort bewezen speler van wereldklasse die het spel van Madrid naar een heel ander niveau zou kunnen brengen. In zeven wedstrijden tot nu toe was hij direct betrokken geweest bij vier doelpunten, waar hij er zelf twee maakte.

Op dit moment lijkt het echter veel waarschijnlijker dat Bale Madrid in januari verlaat dan hen te inspireren tot een nieuwe zege van de Champions League in mei.

Luka Jovic

Na zijn doorbraak afgelopen seizoen bij , werd verwacht dat de aankoop van zestig miljoen euro Luka Jovic met Karim Benzema zou uitvechten wie de eerste spits zou worden. In plaats daarvan wordt hij geconfronteerd met een gevecht om zijn carrière in Madrid te redden.

Sterker nog, er waren berichten nog voordat de transfermarkt sloot dat Zidane dusdanig niet onder de indruk was van de Servische spits dat hij hem onmiddelijk wilde uitlenen.

Uiteindelijk bleef Jovic in het Bernabéu, maar speelde slechts één keer negentig minuten en maakte slechts één doelpunt in elf wedstrijden.

Dat doelpunt maakte hij vorig week, in de 5-0 zege op Leganés, en de hoop was dat Jovic eindelijk los zou zijn.

Zelfs toen Madrid afgelopen weekend worstelde om een gaatje te vinden tegen Real Betis, bracht Zidane Jovic met nog slechts zeven minuten te spelen.

Jovic is nog maar 21 en de hoop blijft dat hij na verloop van tijd de beschuldigingen dat hij een eendagsvlieg zou kunnen ontkrachten.

Of hij dat in Madrid mag doen, is waarschijnlijk volledig afhankelijk van Zidane's eigen toekomst.

De rest

Real heeft nog een handvolg andere aanvallers die om verschillende redenen momenteel niet veel gebruikt worden door Zidane.

Marco Asensio is lang uitgeschakeld met een blessure, terwijl Lucas Vázquez meer bekend staat om zijn arbeidsethos dan zijn productiviteit.

Lees beneden verder

Mariano Diaz werd wederom gecontracteerd door Julen Lopetegui om Ronaldo te verangen en zelfs het rugnummer 7 kreeg. Maar hij leek nooit goed genog voor dit niveau, terwijl Brahim Díaz nauwelijks in actie komt voor het eerste team nadat hij vorig jaar werd overgenomen van .

Zoals het er nu voorstaat, gezien zijn verbroken relatie met Bale, moet Zidane Hazard fit en in topvorm krijgen, terwijl hij tegelijkertijd het beste uit de jongelingen Rodrygo, Vinícius en Jovic moet halen.

Anders zouden puntloze gelijke spelen een steeds vaker voorkomend verschijnsel in het Bernabéu kunnen worden.