'Benzema gaat onder het mes en meldt zich in volle ziekenboeg Real Madrid'

Real Madrid heeft al met veel blessures te maken en naar verluidt moet Karim Benzema vanaf komend weekend ook een tijdje toekijken.

Onda Cero meldt woensdagmiddag dat de Fransman zondag onder het mes gaat en daardoor enkele weken aan de kant staat. Benzema liep afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Real Betis een blessure aan zijn rechterpink op en de medische staf van de Koninklijke hoopte in eerste instantie nog dat een operatie niet nodig was.



Nader onderzoek heeft uitgewezen dat Benzema toch onder het mes moet om een volledig herstel te garanderen en besloten is die operatie niet veel langer uit te stellen. De aanvaller wil wel per se inzetbaar zijn tijdens de topper tegen Sevilla van zaterdagmiddag en kan dan waarschijnlijk ook gewoon meedoen. Hij zal een dag later geopereerd worden aan zijn vinger en ligt er dan, als alles goed verloopt, volgens de verwachtingen twee à drie weken uit.



Benzema zou in dat geval onder meer de return in de kwartfinale van de Copa del Rey tegen Leganés en de competitiewedstrijden tegen Espanyol en Alavés missen. Hij is bovendien een twijfelgeval voor de derby tegen Atlético Madrid van 10 februari, terwijl drie dagen later al de eerste wedstrijd van de dubbele Champions League-ontmoeting met Ajax op het programma staat.



Thibaut Courtois, Jesús Vallejo, Marcos Llorente, Marco Asensio, Toni Kroos en Mariano Díaz kampen momenteel ook met fysieke ongemakken bij Real Madrid en de zorgen voor Santiago Solari worden er dus niet minder op.