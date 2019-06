Bentancur bereikt akkoord met Juventus over nieuw contract

Rodrigo Bentancur heeft, volgens bronnen die op de hoogte zijn van de deal, een nieuw vijfjarig contract getekend bij Juventus.

De 21-jarige middenvelder is de afgelopen maanden in gesprek geweest over een nieuw contract en heeft nu een overeenkomst bereikt waardoor hij jaarlijks tweeënhalf miljoen euro gaat verdienen.

Bentancur was afgelopen seizoen een belangrijke speler van I Bianconeri , waar hij in 31 -wedstrijden binnen de lijnen kwam nadat hij vorig jaar zomer indruk maakte namens Uruguay tijdens het WK in Rusland. Zijn krachtige prestaties op het middenveld van hielpen hen om een achtste opeenvolgende landstitel te behalen en leidde tot interesse van en .

Juventus heeft naar verluidt geruime tijd hard gewerkt om opnieuw te onderhandelen over een clausuele in het contract van Bentancur. Zijn vorige club heeft recht op vijftig procent van de transferom bij een eventuele verkoop. Dat kan betekenen dat de Italiaanse grootmacht een groot bedrag van een transfersom mis zou kunnen lopen.

De international van Uruguay meldde zich in april 2017 in Turijn als een van de meest veelbelovende middenvelder in Europa en maakte onderdeel uit van een deal waarbij Carlos Tévez terugkeerde naar Buenos Aires. De club zal, gezien die omstandigheden, opgelucht zijn dat het erin geslaagd is om de Zuid-Amerikaanse ster voor lange tijd te binden.

Juventus heeft naar verluidt plannen gemaakt om hun middenveld van vers bloed te voorzien. Technisch directeur zou naar Engeland gereisd zijn om met in gesprek te gaan over Paul Pogba. Pogba is naar verluidt een top doelwit tijdens deze transferperiode, waar de Fransman niet gelukkig meer zou zijn op Old Trafford. Ook Tanguy Ndombélé is gelinkt aan de club.

De potentiële komst van de Franse spelmaker zal worden besproken met de nieuwe trainer, zoals Paratici eerder heeft onthuld. Maurizio Sarri is de grote favoriet om Massimiliano Allegri op te volgen, zolang er met een akkoord kan worden bereikt over een vergoeding. Allegri vertelde donderdag dat hij het voornemen heeft om een sabbatical te nemen van een jaar om zich op zijn privéleven te concentreren.