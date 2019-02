Benfica nadert koppositie na 10-0 overwinning op degradatiekandidaat

Benfica heeft zondagavond voor eigen publiek een monsterzege neergezet. De Portugese topclub kwam tot dubbele cijfers tegen een degradatiekandidaat.

De formatie uit Lissabon ontving Nacional in het Estádio da Luz en stuurde de bezoekers met een uiterst pijnlijke 10-0 nederlaag weer huiswaarts. Os Águias profiteren zodoende optimaal van het gelijke spel dat FC Porto vrijdag al toe moest staan tegen Moreirense en naderen de koploper nu tot op een punt.

Nacional kreeg al snel door dat het een lange avond zou gaan worden, aangezien de bal door toedoen van Aleix Grimaldo na een minuut al achter doelman Daniel lag. De laagvlieger wist de schade in de eerste helft met twee verdere goals van Haris Seferovic nog enigszins beperkt te houden, maar na de onderbreking was er geen houden meer aan voor Nacional.



Via João Félix, een strafschop van Pizzi en een goal van Ferro werd de marge in het tijdsbestek van vijf minuten uitgebreid naar 6-0 en ook hierna nam Benfica de voet niet van het gaspedaal af. Rúben Dias zette met nog een klein halfuur te gaan de 7-0 op het scorebord, waarna het in de laatste vijf minuten nog een keer losging voor het doel van Daniel. Invaller Jonas nam de 8-0 en de 10-0 voor zijn rekening en Dias tekende tussendoor ook nog voor zijn tweede van de avond.