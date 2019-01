Benfica geeft niet op: "Wie zou José Mourinho niet willen hebben?"

Benfica lijkt de hoop op de komst van José Mourinho niet op te geven. Hij zou hebben bedankt, maar voorzitter Luis Filipe Vieira wil hem overtuigen.

"Ik ben een vriend van hem. Wie zou Mourinho niet willen hebben?" vraagt Vieira zich hardop af over de onlangs bij Manchester United ontslagen keuzeheer. "Als hij morgen 'ja' zegt, dan zal hij hier in een oogwenk zijn", aldus de preses van Benfica in een interview met SIC . Het salaris van Mourinho zou geen probleem moeten zijn, voegt Filipe Vieira eraan toe, en hij hoopt uiterlijk volgende week een nieuwe coach aan te stellen.



Benfica nam vrijdag afscheid van Rui Vitória en sindsdien staat Bruno Laje, de coach van de beloften, voor de groep bij het eerste elftal. Overigens zingen ook de namen van Jorge Jesus en Luís Castro rond. Zij werken bij respectievelijk Al-Hilal in Saudi-Arabië en Vitória Guimarães. Laatstgenoemde is echter niet in beeld, zegt Filipe Vieira.



"Jorge Jesus? Nul kans. Of hij op een dag kan terugkomen? Dat weet ik niet, maar wie zou niet bij Benfica willen werken? Dat wil iedereen." Benfica staat na zestien speelronden op de derde plaats in de Liga NOS en heeft vier punten minder dan FC Porto. In de knock-outfase van de Europa League treft men in februari Galatasaray.