Benfica-aanhang zet tribune in brand na pijnlijke nederlaag

Benfica-supporters hebben zich woensdagavond met brandstichting van hun slechtste kant laten zien na de 2-0 nederlaag op bezoek bij Portimonense.

Direct na afloop van de verliespartij werd een deel van de tribune van de thuisploeg in brand gezet. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij het incident, maar heerste er volgens Portugese media wel paniek op de tribune. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen.

De avond verliep teleurstellend voor Benfica. Na twaalf minuten spelen kwamen de bezoekers uit Lissabon op een 1-0 achterstand door een eigen doelpunt van Rúben Dias. Nog in de eerste helft werd het 2-0 door opnieuw een eigen treffer, deze keer via Jardel. Laatstgenoemde kopte de bal op ongelukkige wijze in het eigen doel. Benfica eindigde de wedstrijd met tien man. Jonas kreeg twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart.



Door de nederlaag blijft Benfica steken op 32 punten. De achterstand op koploper FC Porto kan donderdag oplopen naar zeven punten. Ook Sporting Portugal komt donderdag in actie. De ploeg van trainer Marcel Keizer kan de tweede plaats innemen als er thuis gewonnen wordt van Belenenses.