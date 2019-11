BeNeLiga 'een droomidee': "Het doet me denken aan de Brexit"

De BeNeLiga blijft een goed initiatief, stelt Ivan De Witte, voorzitter van AA Gent en tevens oud-voorzitter van de Pro League.

De laatste weken stak het concept van een competitie met Belgische en Nederlandse clubs weer de kop op, met name in Belgische media. De Witte ziet echter nog veel obstakels bij de komst van de BeNeLiga.

De grotere clubs in Belgie en Nederland hebben inmiddels nog een onderzoek in gang gezet om de haalbaarheid van de competitie te bekijken. "Ik denk dat het een bijzonder goed idee is", begint De Witte in De Tribune op Radio 1. "Al doet de BeNeLiga me wel wat denken aan de Brexit. Oké, de vergelijking is misschien wat scheef, maar wel valide qua beeldspraak."

"Want ik denk dat we wel eens heel lang zouden kunnen sukkelen met de uitvoeringsmodaliteiten. Wat zal de UEFA zeggen? Hoe moeten we omgaan met de nationale competities? Wat vindt Binnenlandse Zaken? Als je een meerderheid hebt om een idee te ondersteunen, moet je het ook nog kunnen uitvoeren", aldus De Witte, die de komst van de BeNeLiga niet snel verwacht.

"Voorlopig is een BeNeLiga nog altijd meer een droomidee dan een realistisch idee. Ik ben echt voorstander, maar ik zie nog ongelooflijk veel obstakels." De Witte wijst onder meer op de mediacontracten. Volgens jaar moeten Belgische clubs beslissen over een nieuwe verbintenis tot 2023. De clubs hopen meer geld te vangen dan de 85 miljoen euro bij het huidige contract.

"Ik weet dat we nu aan het begin staan, maar dat er pas echt beslist wordt in maart of april", vervolgt De Witte zijn relaas. "Als we nu al praten over een bepaald bedrag, zijn de limieten al gesteld. We mogen niet te vlug happen. Ik heb wel aan de voorzitter gezegd dat we een bedrag van minimaal 120 miljoen euro moeten vooropstellen."