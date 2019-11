Bendtner onthult betasting: "Ik voelde dat hij me intiem aanraakte"

Nicklas Bendtner is op zestienjarige leeftijd betast door een voormalig vriend, zo stelt de Deen in zijn autobiografie Both Sides.

De spits van FC Kopenhagen geeft aan dat hem op nieuwjaarsavond 2003, een halfjaar voor zijn transfer van de jeugd van Kopenhagen naar , eerst nog cocaïne werd aangeboden door de vriend.

Bendtner vertelt daarna dat 'Silas', een gefingeerde naam, wist dat de 81-voudig international op vrouwen viel. "Hij had me al met verschillende meisjes gezien, dus hij wist dat ik hetero was", zegt Bendtner in zijn autobiografie die binnenkort uitkomt.

"En dan gebeurt het: ik word wakker en ik voelde dat hij me intiem aanraakte. Ik voelde toen ook dat hij met mijn penis wilde spelen. Ik reageerde zoals iedere heteroseksuele tiener zou reageren."

"Niet dat ik hem een klap heb verkocht of zoiets, maar ik heb hem wel verrot gescholden." Bendtner vertelt dat hij daarna snel zijn kleren aandeed en vertrok. Hij besloot de vriendschap meteen te beëindigen.

'Silas' heeft in de afgelopen tijd nog contact gezocht met de 31-jarige voetballer, maar Bendtner zit niet te wachten op een hernieuwd contact. "Silas leeft nu een jetsetleven. En hij is min of meer wel in de kast gebleven. Zijn leven is doordrenkt met leugens en neppe mensen. Ik maakte daar ook onderdeel van uit", besluit Bendtner.