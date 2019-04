"Ben je gek, ik maak me zeker geen zorgen om de opleiding van Feyenoord"

Stanley Brard is enthousiast over de kwaliteit van de jeugdopleidingen in Nederland.

Het hoofd opleiding van , die per 1 januari na vijfenhalf jaar terugkeerde bij de Rotterdamse club, laat op de clubsite weten dat hij optimistisch is over de academies in Nederland: "En zeker die van ons. Supporters zullen in De Kuip steeds weer nieuwe talenten zien doorbreken."

"Op een of andere manier lijkt het beeld ontstaan dat Feyenoord Academy wat in het slop is geraakt, maar kijk alleen even naar de doorstroming: de helft van de eerste selectie bestaat uit door Feyenoord zelf opgeleide spelers. Robin van Persie en Jordy Clasie al wat langer geleden, maar toch. Veel van die jongens van Varkenoord staan structureel in de basis of spelen regelmatig."



Brard wijst ook naar de ontwikkeling van Dylan Vente, Tyrell Malacia, Orkun Kökcü, Wouter Burger en Lutsharel Geertruida. "Vijf van die jonge gasten in twee jaar is gewoon hartstikke goed. Feyenoord Academy moet voetballers opleiden voor Feyenoord 1 en is hierin geslaagd de afgelopen jaren", aldus Brard, die ervan overtuigd is dat Feyenoord weer veel internationals kan opleiden.



"Natuurlijk kunnen er opnieuw spelers van dat niveau doorbreken. En misschien wel van een hóger niveau. Dat moet ook. Feyenoord staat er anders voor dan toen ik vertrok. Destijds speelde Feyenoord 1 niet om het kampioenschap en was Europees voetbal ook niet gebruikelijk. Die gasten hebben Feyenoord een geweldige boost gegeven."



"Ze zorgden met hun doorbraak voor optimisme en hun transfersommen hebben de club er financieel bovenop geholpen. De jeugd kan Feyenoord opnieuw een boost geven", aldus Brard, die zich geen zorgen maakt om de Nederlandse jeugdopleiding. "Ben je gek, en zeker niet om die van Feyenoord. Ik geniet van wat ik onze jeugdspelers op het veld zie doen."