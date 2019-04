Ben Arfa sneert naar PSG: "Zo'n comeback zijn ze wel gewend"

Stade Rennes verraste Paris Saint-Germain zaterdag in de Franse bekerfinale en voor Hatem Ben Arfa smaakte die zege extra zoet.

De Fransman ging afgelopen zomer met veel problemen weg bij , nadat hij een heel seizoen niet met het eerste elftal mocht meetrainen. Met Stade haalde Ben Arfa de finale van de Coupe de France, waarin de Franse kampioen zaterdag veel te sterk leek te zijn. Na amper twintig minuten stond het namelijk al 0-2.



Een eigen doelpunt van Presnel Kimpembe gaf Rennes echter weer hoop en halverwege de tweede helft kwam de nummer elf van zelfs langszij: 2-2. In de verlenging werd niet gescoord en nadat Kylian Mbappé in de slotminuten van die verlenging een rode kaart kreeg, nam Rennes de penalty's beter dan PSG.



"We hebben voor een Remontada gezorgd, maar daar is PSG nu wel aan gewend", grapte Ben Arfa na afloop in de mixed zone. PSG werd eerder dit seizoen op pijnlijke wijze door uitgeschakeld in de en twee jaar geleden gebeurde dat al op bizarre wijze tegen , dat de Parijzenaren met 6-1 versloeg na een 4-0 zege voor PSG in de heenwedstrijd.



Ben Arfa benadrukte dat hij niks tegen zijn voormalige club heeft, maar alleen tegen de mensen die het voor het zeggen hebben. "Dit resultaat geeft me heel veel emoties", sprak de speler tegen France 2. "We zijn ontzettend trots voor de club als geheel en voor de stad Rennes."



Tot slot had Ben Arfa ook nog een boodschap voor PSG-president Nasser Al-Khelaifi. "Het is heel speciaal, vooral met betrekking tot Nasser. Je moet je tegenstander nooit onderschatten, want op een dag zal hij sterker terugkomen. En er komt een dag dat ook Adrien Rabiot, net als ik, tegenover PSG komt te staan."